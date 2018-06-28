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Минфин предложил новую схему взимания пошлин с интернет-покупок

08:44 28.06.2018
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин предложил новый вариант снижения порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов, сообщает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства (есть в распоряжении издания).

Согласно документу, с 1 июля 2018 года порог беспошлинного ввоза составит 500 евро на человека в месяц, а с 1 июля 2019-го — 100 евро за одну посылку, но при этом не более 200 евро на человека в месяц.

Ранее Минфин предлагал снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро — с 1 января 2019-го.

Сейчас без уплаты пошлины в России можно получить из зарубежных интернет-магазинов товары на общую сумму не более 1000 евро на человека в месяц. В случае превышения пошлина составит 30%.

Правительство планирует снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок. Кроме Минфина, свои варианты снижения предложили Федеральная таможенная служба и «Почта России».

Темы: интернет-магазин, Россия, Интернет-магазин, Министерство финансов РФ
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28.06.2018, 10:31
Гость: Психиатр

Личики у вас не потрескаются, господа западные холуи? Может, пойдете уже, пока можете?
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