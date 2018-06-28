Омбудсмены России и Украины приехали в колонию к Олегу Сенцову

11:45

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова приехали в колонию «Белый медведь», где содержится Олег Сенцов, объявивший голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я уже стучала в двери. Постучала, сказала, что я здесь. Просмотрели мои документы. Я сказала, что хочу попасть к руководителю заведения для того, чтобы отдать заявление. Мне сказали: „Ждите“», — сообщила Денисова украинским журналистам.

По состоянию на 28 июня, Олег Сенцов держит голодовку 45 дней.

15 июня уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова уже пыталась встретиться с Сенцовым в колонии «Белый медведь», однако увидеть режиссера ей не разрешили.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018 режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить на свободу всех украинских политзаключенных в России — своего освобождения он не требует.