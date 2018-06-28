]]> ]]>
Главная В России Новости

Омбудсмены России и Украины приехали в колонию к Олегу Сенцову

11:45 28.06.2018
Олег Сенцов. Фото с сайта wikimedia.org
Олег Сенцов. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова приехали в колонию «Белый медведь», где содержится Олег Сенцов, объявивший голодовку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я уже стучала в двери. Постучала, сказала, что я здесь. Просмотрели мои документы. Я сказала, что хочу попасть к руководителю заведения для того, чтобы отдать заявление. Мне сказали: „Ждите“», — сообщила Денисова украинским журналистам.

По состоянию на 28 июня, Олег Сенцов держит голодовку 45 дней.

15 июня уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова уже пыталась встретиться с Сенцовым в колонии «Белый медведь», однако увидеть режиссера ей не разрешили.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018 режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить на свободу всех украинских политзаключенных в России — своего освобождения он не требует.

Темы: Россия, Украина, Расследования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.06.2018, 12:33
Гость: Хмы

Да а жентельмены с ледями тоже будуть?
28.06.2018, 12:26
Гость: ???

И правильно сделали что не пустили. Если наших не пускают к российским гражданам украденным Украиной, то почему мы должны?
А голодать 45 дней, человек НЕ МОЖЕТ!
Всё враки.
28.06.2018, 12:08
Гость: Ronald

Крымская воровка и провокатор вербЛюдка (так ее в Крыму звали) творит что хочет...Вновь нарушает законы России и шантажирует...Как крымчанин скажу - террорист и шантажист сенцов должен быть повешен прилюдно на площади Ленина в Симферополе...Там, где людей собирался убивать...Тоже мне, "творец"...Относительно 525 дня "голодовки"...Эти укросрановские байки можно оставить для русофобской гейУропы...надия савченка уже дважды "голодувала", а потом в двери не влезала...Если в 1981 г. десять ирландцев (в том числе ЧЛЕН ПАЛАТЫ ОБЩИН Бобби Сэндс) выступили с требованиями:"1.право не носить тюремную униформу;2.право не делать тюремную работу; 3.право на свободу связи с другими заключёнными, а также на организацию образовательных и развлекательных мероприятий;4. право на один визит, одно письмо и одну посылку каждую неделю;5.полное право на помилование", то Тэтчер послала их на х...Все умерли...Бобби Сэндса хоронили более 100.000 человек, но ни один гей дерьмократ не выступил против Тэтчер...А тут..."холодовка"..."с требованиями"...Смешно...Почему сейчас гейУропа не кричит:"Свободу журналисту Вышинскому"? "Свободу надии савченке"?
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.