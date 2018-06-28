]]> ]]>
Главная В России Новости

Россиянам посоветовали сократить рабочий день из‐за жары

15:23 28.06.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как работать в условиях изнурительной жары и сохранить здоровье. Рекомендации опубликованы на официальном сайте службы.

Работающим в жарких помещениях, советуют их чаще проветривать. Пить больше воды и делать перерывы. А в случае, если температура воздуха растет или уже достигла определенной отметки, трудовую деятельность вообще следует прекратить.

«При температуре 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Экстремально опасной считается температура 32,5 градуса. При такой отметке на термометре, медики предлагают перенести работу на более прохладное утреннее или вечернее время. Кроме того, советует есть больше фруктов. Содержащиеся в них витамины помогут организму быстрее восстановиться.

Ранее Роспотребнадзор назвал страны с наибольшим риском подхватить холеру. Этот антирейтинг возглавили Демократическая Республика Конго, Нигерия и Сомали.

Темы: Россия, Погода и природные изменения в России, Роспотребнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.06.2018, 17:27
Гость: Совет работодателям.

Россиянам посоветовали сократить рабочий день из‐за жары.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Россияне не против сокращения рабочего дня из-за жары,а вот новоявленные молодые работодатели не поймут такого совета.
Чай не в Испании с Италией живем.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.