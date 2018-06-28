Россиянам посоветовали сократить рабочий день из‐за жары.

15:23

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как работать в условиях изнурительной жары и сохранить здоровье. Рекомендации опубликованы на официальном сайте службы.

Работающим в жарких помещениях, советуют их чаще проветривать. Пить больше воды и делать перерывы. А в случае, если температура воздуха растет или уже достигла определенной отметки, трудовую деятельность вообще следует прекратить.

«При температуре 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Экстремально опасной считается температура 32,5 градуса. При такой отметке на термометре, медики предлагают перенести работу на более прохладное утреннее или вечернее время. Кроме того, советует есть больше фруктов. Содержащиеся в них витамины помогут организму быстрее восстановиться.

Ранее Роспотребнадзор назвал страны с наибольшим риском подхватить холеру. Этот антирейтинг возглавили Демократическая Республика Конго, Нигерия и Сомали.