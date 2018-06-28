Кремль озвучил темы переговоров Путина и Трампа

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Перспективы развития российско‐американских отношений обсудят на встрече 16 июля в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом говорится в официальном заявлении пресс‐службы Кремля.

Лидеры двух стран обсудят текущее состояние отношений между державами, а также их дальнейшее развитие.

Кроме того, президенты обсудят актуальные вопросы международной политики.

Встреча лидеров России и США пройдет в столице Финляндии 16 июля. О том, что переговоры глав государств состоятся стало известно после визита советника президента США Джона Болтона в Москву. Представитель Белого дома встретился с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна готова предоставить хорошие условия для встречи президентов России и США.

Кремль назвал дату и место встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Хельсинки 16 июля.