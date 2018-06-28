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Кремль озвучил темы переговоров Путина и Трампа

16:32 28.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Перспективы развития российско‐американских отношений обсудят на встрече 16 июля в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом говорится в официальном заявлении пресс‐службы Кремля.

Лидеры двух стран обсудят текущее состояние отношений между державами, а также их дальнейшее развитие.

Кроме того, президенты обсудят актуальные вопросы международной политики.

Встреча лидеров России и США пройдет в столице Финляндии 16 июля. О том, что переговоры глав государств состоятся стало известно после визита советника президента США Джона Болтона в Москву. Представитель Белого дома встретился с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна готова предоставить хорошие условия для встречи президентов России и США.

Кремль назвал дату и место встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Переговоры лидеров двух стран пройдут в Хельсинки 16 июля.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.06.2018, 23:18
Гость: Отвлекающий маневр

15-го кончится ЧМ. А после 16-го
все СМИ будут петь дифирамбы по поводу саммита.
А под этот шумок лизоблюды ЕР, СФ и ДАМ с компанией
протащат ликвидацию пенсий и прочие "повышения".
Гарант при этом будет не удел со слов мужика с котлами.
28.06.2018, 22:01
Гость: Тереза Мэй

Требовать отмены санкций и вернуть Аляску. И за это похлопать Дональда по левому плечу ладошкой и потрепать за ушко.
28.06.2018, 20:47
Гость: В связи с повышением пенсионного возраста

Неужто же Дональд не спросит на встрече
Про жалкие пенсии у россиян?
Ничуть не смутясь, что в ответ прощебечет
Такой "всенародно любимый" Вован?
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