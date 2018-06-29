Россия подала в ВТО иск к США из-за пошлин на сталь и алюминий

14:03

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Россия направила запрос о консультациях с США в рамках процедуры разрешения споров в ВТО, заявили в министерстве. Если в ходе консультаций стороны не договорятся, Россия сможет попросить ВТО создать третейскую группу для рассмотрения спора.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития Максима Орешкина.

В марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении экспортных пошлин на сталь и алюминий, затронувших в том числе Россию. На американский рынок в 2017 году пришлось 3% российского экспорта стали и 30% экспорта алюминия.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в июне объявил, что Россия введет ответные пошлины на товары из США — в частности, на строительно-дорожную технику. Орешкин особо подчеркнул, что на американские лекарства пошлины не вырастут.

Между тем президент США Дональда Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО, пишет издание Axios со ссылкой на информированные источники. Один из собеседников издания сказал, что Трамп угрожал выйти из ВТО сотню раз. Он говорил советникам, что не знает, почему Штаты состоят в этой организации - по мнению Трампа, ВТО создана другими странами для того, чтобы оказывать давление на США.

Во время предвыборной кампании Трамп называл ВТО "настоящим бедствием". В апреле этого года он заявил, что организация несправедливо относится к США, при этом поощряя Китай, передает «Интерфакс».