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«Газпром» заявил о создании трибунала по расторжению контрактов с Украиной

19:38 29.06.2018
Фото с сайта gazprom.ru
Фото с сайта gazprom.ru
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«Газпром» подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа на Украину. Началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины». Миллер отметил, что данное решение было «ассиметричным» и нарушило «баланс в интересах сторон».

Он упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража. Все аргументы украинской компании были признаны несостоятельными, сообщает «Русская Весна».

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

На вопрос о дальнейшем взаимодействии «Газпрома» и «Нафтогаза» в условиях сохранения транзита определённого объёма газа через территорию Украины после 2019 года Миллер ответил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

Темы: Отношения России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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29.06.2018, 22:09
Гость: укропчику

Не специалист и "не парься",специалисты разберутся.Дело "труба",вот и готовьте "резаки"для трубы.
29.06.2018, 21:59
Гость: Укропу

Задай те же вопросы Нафтогазу. Почему они не режут трубы на металлолом? Чего ждут?
29.06.2018, 21:07
Гость: полухохол

Дай-то Бог!Давно это сделать надо было,а не"разговоры разговаривать" с "в конец оборзевшими""упырями".Но сомнения есть т.к теоретик "здравого смысла" может "дать команду"продолжить ожидание "оного".
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