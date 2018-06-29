«Газпром» заявил о создании трибунала по расторжению контрактов с Украиной

19:38

«Газпром» подал новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа на Украину. Началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины». Миллер отметил, что данное решение было «ассиметричным» и нарушило «баланс в интересах сторон».

Он упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража. Все аргументы украинской компании были признаны несостоятельными, сообщает «Русская Весна».

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

На вопрос о дальнейшем взаимодействии «Газпрома» и «Нафтогаза» в условиях сохранения транзита определённого объёма газа через территорию Украины после 2019 года Миллер ответил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.