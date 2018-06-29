В Госдуме предложили приравнять педагогов к госслужащим

09:40

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предлагает изменить правовой статус педагогических работников и приравнять их к государственным служащим.

Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Разница в оплате учительского труда в средней зарплате между регионами России составляет порядка 4,8 раза. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе педагоги зарабатывают 96 тыс. руб., а на Алтае - 20 тыс. руб. При этом по опросам социологов в 2015-2016 гг. примерно 22% были недовольны своим зарплатным статусом, в 2016-2017 гг. - соответственно 42%, а в начале 2018 г. - уже до 60%. Но при этом удивительно, что не очень много педагогов подумывают о смене деятельности.

Поэтому нужно менять статус педагогического работника. Их зарплата должна быть не ниже средней по региону и по России, но за одну ставку. То есть, не за полторы, как сейчас, а за одну. Кроме того, по условиям пенсионного обеспечения и социальным гарантиям педагоги должны быть приравнены к государственным служащим», - заявил О.Смолин.

Ранее в СМИ появилась информация, что, по данным экспертов «Общероссийского народного фронта», около 20% учителей российских школ подумывают об уходе со своей работы из-за низкой заработной платы и высокой нагрузки.