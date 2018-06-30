Представителя независимых профсоюзов отстранили от заседаний правительства

15:13

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сообщил, что правительство отказалось от приглашения представителя ФНПР на свои заседания.

«Вчера впервые за 25 лет на заседание правительства не был приглашен координатор от профсоюзной стороны. При этом аппарат правительства говорит, что теперь будет представлять профсоюзы на заседаниях правительства некто Вострецов, руководитель "Соцпрофа" (депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов. – ред.)», – сказал Шмаков.

Заявления Шмакова прозвучали на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Присутствовавшая на заседании вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров не принимал дискриминационных решений в отношении Шмакова, пишут «Ведомости».

Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла наличие ограничений для Шмакова. «У нас нет монополии профсоюзов [на участие в заседании правительства], – сказала Тимакова "Интерфаксу". – На этом заседании был Вострецов , на следующее будет приглашен Шмаков».

В конце мая Шмаков направил письмо Медведеву, где высказался против пенсионной реформы. Позже Шмаков призвал руководителей профсоюзов проводить митинги, шествия, пикеты и другие публичные акции против повышения пенсионного возраста.

Несколько близких к администрации президента собеседников «Ведомостей» говорили, что участие профсоюзов в протестах против повышения пенсионного возраста необходимо Кремлю – их акции позволят выпустить пар гражданам и показать, что власть готова пойти на уступки.

Профсоюзы могут взять на себя инициативу, оттеснить другие силы – оппозиционные партии и внесистемщиков. И в значительной мере канализировать протест, рассказывал один из собеседников издания.