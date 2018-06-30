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Путин утвердил национальный план противодействия коррупции

15:51 30.06.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. 

Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии, а также высшим должностным лицам субъектов Федерации рекомендуется обеспечить реализацию предусмотренных планом мероприятий.

Доклады об исполнении этого пункта должны быть представлены к 1 октября.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа, доклады которой должны рассматриваться ежегодно.

Среди перечисленных в плане мер — совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

В частности, правительство должно будет до 1 ноября разработать и внести в Госдуму законопроекты, которые предусматривают распространение этих запретов на работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления, совершенствование антикоррупционных стандартов и мер ответственности за несоблюдение запретов. Кроме того, президент поручил усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников, пишет РИА Новости.

Указ вступил в силу со дня подписания — 29 июня.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.07.2018, 02:35
Гость: Евгений В

Один из главных организаторов коррупции в РФ на этот раз даже решился подписать уже конкретный план борьбы с самим собой, а не ограничился обещаниями и призывами.
01.07.2018, 01:06
Гость: Смотри,

сам-то не попади под развалины со своими "джигитами".
01.07.2018, 00:54
Гость: Где взять Сталина на эту власть?

Путин нанес России вреда больше, чем многие враги! Двадцать лет он окружает себя только ненасытными ворами и просто преступниками, честных и принципиальных людей он боится. Всю страну он превратил в Кущевку, безответственность и безнаказанность преступников грозит катастрофой всему государству.
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