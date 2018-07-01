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В крупных городах России прошли митинги против пенсионной реформы

20:41 1.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В десятках городов России 1 июля прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, а также КПРФ, ЛДПР, партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Заявки были поданы в городах, в которых не проходят матчи чемпионата мира по футболу. В большинстве городов акции были согласованы с властями. Информации о задержаниях не поступало, пишут «Ведомости».

В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие более 500 человек. Люди несли плакаты с надписями «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился – потерпел – умер – пенсия», «Не лезьте в наши карманы» и другими. По итогам акции ее участники подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе и отказаться от повышения НДС до 20%.

Во Владивостоке активисты провели шествие, которое завершилось митингом у здания Пенсионного фонда. По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста». Акция не была согласована с властями, о задержаниях не сообщается.

Митинг в Хабаровске тоже прошел без происшествий. В нем приняли участие несколько сотен человек.

Темы: Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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01.07.2018, 23:57
Гость: Патриот Золотой Орды

Вы не Патриоты! Устраиваете майданы из-за каких-то пенсий.
01.07.2018, 23:31
Гость: Лексею из Дорфа

Во первых ,я с Вами водку не пил и детей не крестил,чтобы Вы мне "тыкали"(видимо издержки воспитания "на помойке" и результат невостребования).Либералов-лицемеров и на "дух"не переношу,поэтому Ляксей "не в тую".Чтобы ,называть "десятки альтернатив",большого ума и знаний не требуется,вот только, как их претворить "в жизнь" на практике "загвоздка".Чувствуется по стилю изложенных"альтернатив",Вы соратник товарища"зю",который после развала Союза "замечен"только в "дискуссиях".Ну и удивительно ,как такой "мыслящий ум",до сих пор невостребован в становлении России?!И наконец,лозунг:"бей жидов,спасай Россию"Вами позаимствован из исторического прошлого и оказался "гудком в эфир",как "кричалки" болельщиков.Плохому "танцору" всегда,что-то "мешает":"или рубашка короткая или нос длинный",сапоги само-собой "жмуть".Вам прямой путь в Кремль со своей многочисленной "альтернативой.Успехов!
01.07.2018, 22:56
Гость: Геннадий

Дело не в национальности, а в разобщённости населения. Достаточно всем избирателям на следующих выборах проголосовать против Единой России и выбрать такой парламент который будет защищать интересы населения. Но этого не будет, потому что никому нет дела до бед стариков. Что же вы все такие беспомощные? И что это за народ такой, чего и кого вы боитесь?
Ведь нельзя повышать пенсионный возраст без повышения пособий
по безработице для стариков до МПОТ!
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