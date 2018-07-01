В крупных городах России прошли митинги против пенсионной реформы

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В десятках городов России 1 июля прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, а также КПРФ, ЛДПР, партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Заявки были поданы в городах, в которых не проходят матчи чемпионата мира по футболу. В большинстве городов акции были согласованы с властями. Информации о задержаниях не поступало, пишут «Ведомости».

В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие более 500 человек. Люди несли плакаты с надписями «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился – потерпел – умер – пенсия», «Не лезьте в наши карманы» и другими. По итогам акции ее участники подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе и отказаться от повышения НДС до 20%.

Во Владивостоке активисты провели шествие, которое завершилось митингом у здания Пенсионного фонда. По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста». Акция не была согласована с властями, о задержаниях не сообщается.

Митинг в Хабаровске тоже прошел без происшествий. В нем приняли участие несколько сотен человек.