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ЕС приступит к оформлению решения о продлении антироссийских санкций

03:23 2.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Евросоюз начнет в понедельник, 2 июля, готовить формальное решение о продлении на полгода санкций против России, получившее политическое одобрение на прошедшем в конце прошлой недели евросаммите. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на повестку группы советников ЕС по международным отношениям. 

«Россия: проект решения Совета», — приводит агентство слова первого пункта повестки к заседанию 2 июля группы советников по международным вопросам.

Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе после доклада французского президента и канцлера Германии по минским соглашениям приняли политическое решение о продлении антироссийских санкций. Окончательно процедура должна была быть завершена до 31 июля.

Темы: Экономика и финансы, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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