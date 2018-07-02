ЕС приступит к оформлению решения о продлении антироссийских санкций

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Евросоюз начнет в понедельник, 2 июля, готовить формальное решение о продлении на полгода санкций против России, получившее политическое одобрение на прошедшем в конце прошлой недели евросаммите. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на повестку группы советников ЕС по международным отношениям.

«Россия: проект решения Совета», — приводит агентство слова первого пункта повестки к заседанию 2 июля группы советников по международным вопросам.

Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе после доклада французского президента и канцлера Германии по минским соглашениям приняли политическое решение о продлении антироссийских санкций. Окончательно процедура должна была быть завершена до 31 июля.