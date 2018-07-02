Наталья Тимакова может уйти с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева

21:59

Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра — замруководителя аппарата правительства. Предполагается, что уход Тимаковой из правительства состоится в конце лета — начале осени. Это связано исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности, рассказали РБК два федеральных чиновника.

После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, рассказал РБК федеральный чиновник, подтвердили еще один федеральный чиновник и источник, близкий к госбанку. «Сейчас ВЭБ — это основной вариант», — подчеркнул один из источников РБК.

Обсуждается, что в сферу ответственности Тимаковой на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий, уточнили один из федеральных чиновников и источник, близкий к госбанку.

Сама Тимакова в ответ на просьбу РБК прокомментировать информацию о переходе в ВЭБ назвала это «слухами», заявив, что «продолжает работать» на своем посту. В ВЭБе отказались от комментариев.