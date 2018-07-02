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Наталья Тимакова может уйти с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева

21:59 2.07.2018
Наталья Тимакова. Фото с сайта pnp.ru
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Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря премьер-министра — замруководителя аппарата правительства. Предполагается, что уход Тимаковой из правительства состоится в конце лета — начале осени. Это связано исключительно с ее желанием сменить сферу деятельности, рассказали РБК два федеральных чиновника.

После ухода из правительства Наталья Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка, рассказал РБК федеральный чиновник, подтвердили еще один федеральный чиновник и источник, близкий к госбанку. «Сейчас ВЭБ — это основной вариант», — подчеркнул один из источников РБК.

Обсуждается, что в сферу ответственности Тимаковой на новом посту могут войти проекты в области культуры и развития городских территорий, уточнили один из федеральных чиновников и источник, близкий к госбанку.

Сама Тимакова в ответ на просьбу РБК прокомментировать информацию о переходе в ВЭБ назвала это «слухами», заявив, что «продолжает работать» на своем посту. В ВЭБе отказались от комментариев.

Темы: Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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02.07.2018, 23:05
Гость: Александр Павлович

Из ее деятельности я помню лишь то, что она разъяснила электорату, что Медведев - не Димон, а Дмитрий Анатольевич
02.07.2018, 22:27
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

А возможно и первая ласточка улетает с медведевского "Титаника".
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