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Госдума приняла закон об ответственности юрлиц за приглашенных иностранцев

12:48 3.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законы об ответственности должностных и юридических лиц за приглашенных в Россию иностранцев, пишет РИА Новости.

Закон, который вносит изменения в статью 16 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", устанавливает обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране.

Также Госдума приняла закон, предусматривающий поправки в КоАП, в которых устанавливается административная ответственность для юридических и должностных лиц, приглашающих иностранцев в Россию, за непринятие установленных мер по контролю соблюдения иностранными гражданами или лицами без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ в части соответствия заявленной ими цели въезда, фактически осуществляемой в период пребывания в стране деятельности или роду занятий и сроков их пребывания в России.

Так, закон устанавливает ответственность в виде штрафа для должностных лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Прежде административная ответственность была установлена за совершение указанных деяний только для физических лиц в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Перечень и порядок применения указанных мер устанавливаются правительством РФ. Принятые законы вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Целью закона является повышение эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории России, норм миграционного законодательства, говорится в пояснительной записке документа.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Миграционная политика в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2018, 14:45
Гость: stalker

Как правило, приглашенными иностранцами являются граждане западных стран, Японии, КНР и проч.. Зачастую это торговые представители или технические специалисты, которые приезжают в Россию в соответствии с внешнеторговыми контрактами. С этими странами у нас действует визовый режим и их пребываение в России ограничено по времени. Да и сами они не проявляют особого желания задерживаться у нас. А вот кто у нас явно засиделся, так это граждане Средней Азии, которые без всяких виз и приглашений к нам едут и уезжать никуда не торопятся. Еще бы. С ними у нас визового режима не существует. Так что этот закон глуп и бессмысленен, как и многое из того, чем наши депутаты занимаются.
03.07.2018, 14:09
Гость: Фрол - троцкисты во власти и бизнесе

Хороший шаг в направлении к политическому и экономическому суверинитету. Поскольку сегодня всю экономическую и финансовую власть в стране Путин отдал на откуп псевдо-либералам и скрытым инородцам-троцкистам, в Россию зачастили их приглашенные троцкисты-единоверцы и всевозможные финансовые спекулянты и паразиты общества. Другими словами либерал-троцкисты во власти наводнили Россию такой массой воровской олигархии, что те годами под видом бегства капитала высасывали из страны все финансовые ресурсы. В этом кстати были замешаны и их единоверцы из ЦБ.
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И все происходящее нам обьясняли просто - у нас же рынок, а значит свободное передвижение капитала. Да нет у нас никакого рынка. На рынке должна быть свободная конкуренция, а вот этого и в помине не было. Господа троцкисты боятся реальной конкуренции. Потому что ничего другого как манипулировать и пускать словечный понос они не могут.
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