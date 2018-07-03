Госдума приняла закон об ответственности юрлиц за приглашенных иностранцев

12:48

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законы об ответственности должностных и юридических лиц за приглашенных в Россию иностранцев, пишет РИА Новости.

Закон, который вносит изменения в статью 16 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", устанавливает обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Российскую Федерацию и сроков их пребывания в стране.

Также Госдума приняла закон, предусматривающий поправки в КоАП, в которых устанавливается административная ответственность для юридических и должностных лиц, приглашающих иностранцев в Россию, за непринятие установленных мер по контролю соблюдения иностранными гражданами или лицами без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ в части соответствия заявленной ими цели въезда, фактически осуществляемой в период пребывания в стране деятельности или роду занятий и сроков их пребывания в России.

Так, закон устанавливает ответственность в виде штрафа для должностных лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Прежде административная ответственность была установлена за совершение указанных деяний только для физических лиц в виде штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Перечень и порядок применения указанных мер устанавливаются правительством РФ. Принятые законы вступят в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

Целью закона является повышение эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории России, норм миграционного законодательства, говорится в пояснительной записке документа.