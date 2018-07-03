Число «стобалльников» на ЕГЭ увеличилось почти на четверть

14:45

Число школьников, набравших высший балл на Едином государственном экзамене, в 2018 году увеличилось на 22%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рособрнадзор.

Более шести тысяч одиннадцатиклассников по всей России смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ.

«В этом году у нас 6136 стобалльников. В прошлом было 5062», — заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Школьнику из одной из столичных школ удалось прийти к максимальному результату сразу на четырех экзаменах. Еще пятеро выпускников смогли добиться высшего балла по трем предметам.

Почти 1200 одиннадцатиклассников попались на шпаргалках во время сдачи ЕГЭ в этом году. Нарушителей просили немедленно покинуть аудиторию. По словам главы Рособрнадзора, количество удаленных с ЕГЭ школьников в ходе основной волны в 2018 году незначительно уменьшилось.