У вице-премьера Дагестана прошли обыски, возбуждено уголовное дело

21:10

В доме, а также в личном кабинете первого заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Алиева были проведены обыски. О этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Указом врио главы Дагестана Владимира Васильева Рамазан Алиев освобожден от занимаемой должности.

"Освободить Алиева Рамазана Магомедовича от должности первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа.

Издание "Черновмк" сообщает о возбуждении против Алиева уголовного дела по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В рамках этого дела силовики и провели обыски.

По данным источников газеты, близких к правительству Дагестана, Рамазан Алиев привлек внимание правоохранительных органов по следующим причинам.

Чиновник, еще будучи руководителем администрации Главы республики, в бытность руководителя региона Рамазана Абдулатипова, взял у частного лица бронированный внедорожник, на котором, собственно, и передвигался Абдулатипов.

Тогда же, по данным следствия, Рамазан Алиев издал распоряжение, согласно которому данный автомобиль обслуживался в гараже правительства Дагестана, которым в свою очередь руководил племянник Рамазана Абдулатипова.Обслуживание частного автотранспорта в правительственном гараже противоречит действующему законодательству. Нанесенный тем самым ущерб оценивается примерно в 18 млн рублей.

Васильев назначил Рамазана Алиева на должность первого заместителя председателя правительства Дагестана 22 февраля 2018 года.



