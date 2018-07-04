ФАС собралась внедрить электронную регистрацию цен на вооружение

13:23

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала прототип системы электронной регистрации цен на вооружение и военную технику, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Максима Овчинникова.

"Мы в ближайшее время хотим существенно улучшить инфраструктуру контроля. То есть мы стараемся внедрять современные информационно-аналитические инструменты, для того, чтобы привести все процессы регистрации цен на вооружение и военную технику в электронную форму, в электронный вид", - сказал Овчинников журналистам в ходе проводимого ФАС семинара по ценообразованию в гособоронзаказе с представителями предприятий ОПК Удмуртии во вторник.

Он отметил, что это позволит повысить эффективность работы ФАС по минимизации рисков необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения. "Мы сможем добиться, чтобы цены были наиболее актуальные, наиболее обоснованные и соответствующие текущей экономической конъюнктуре", - сказал Овчинников.

Предприятиям ОПК, по его словам, это даст возможность контролировать весь процесс движения их документов и видеть, на каком этапе им может быть отказано в регистрации цены по ГОЗ. "И по каждой, по сути дела, графе составляющей себестоимости они смогут получать аргументы о причинах разногласий между ними и государственным заказчиком либо между ними и Федеральной антимонопольной службой. То есть это кратно повышает прозрачность системы контроля за ценообразованием", - добавил Овчинников.

Он также подчеркнул, что внедрение электронной формы позволит значительно ускорить эти процессы и в перспективе даст "колоссальный эффект с точки зрения снижения нагрузки на федеральный бюджет".

"Если нам в этом году эти источники финансирования одобрят, и объемы, которые необходимы для того, чтобы создать эту систему и развернуть ее в промышленную эксплуатацию, мы думаем, что в течение 2019 года это можно будет реализовать", - сообщил также заместитель руководителя ФАС России.