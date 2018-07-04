Дума поддержала идею арестовывать имущество юрлиц за взятки

12:24

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате одобрить законопроект Владимира Путина об освобождении юрлиц от ответственности за сотрудничество со следствием и об аресте имущества юридических лиц за "незаконные вознаграждения".

Сейчас юрлица и так подлежат административной ответственности за передачу или хотя бы предложение незаконного вознаграждения должностному лицу. Их наказывают штрафом, кратным сумме подкупа, и конфискацией переданного имущества или денег.

"При этом представители юридических лиц не заинтересованы в выявлении противоправного деяния, поскольку, добровольно сообщив в правоохранительные органы о передаче незаконного вознаграждения, они все равно подлежат административной ответственности с минимальным размером штрафа от 1 млн руб.", – рассказали "Право.ru" в комитете по госстроительству.

Чтобы исправить такое, на взгляд авторов, неправильное положение, предлагается освобождать юрлица от административной ответственности, если они способствовали выявлению правонарушения и проведению расследования.

"Такие меры будут дополнительным стимулом в борьбе со взяточничеством и коррупционными проявлениями", - считает депутат Павел Крашенинников.

Также законопроект вводит новую обеспечительную меру - арест имущества юрлица. Если имущества нет, арестовывать будут счета компании. Общая сумма арестованного не будет превышать сумму штрафа.