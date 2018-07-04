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Дума поддержала идею арестовывать имущество юрлиц за взятки

12:24 4.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате одобрить законопроект Владимира Путина об освобождении юрлиц от ответственности за сотрудничество со следствием и об аресте имущества юридических лиц за "незаконные вознаграждения".

Сейчас юрлица и так подлежат административной ответственности за передачу или хотя бы предложение незаконного вознаграждения должностному лицу. Их наказывают штрафом, кратным сумме подкупа, и конфискацией переданного имущества или денег.

"При этом представители юридических лиц не заинтересованы в выявлении противоправного деяния, поскольку, добровольно сообщив в правоохранительные органы о передаче незаконного вознаграждения, они все равно подлежат административной ответственности с минимальным размером штрафа от 1 млн руб.", – рассказали "Право.ru" в комитете по госстроительству.

Чтобы исправить такое, на взгляд авторов, неправильное положение, предлагается освобождать юрлица от административной ответственности, если они способствовали выявлению правонарушения и проведению расследования.

"Такие меры будут дополнительным стимулом в борьбе со взяточничеством и коррупционными проявлениями", - считает депутат Павел Крашенинников.

Также законопроект вводит новую обеспечительную меру - арест имущества юрлица. Если имущества нет, арестовывать будут счета компании. Общая сумма арестованного не будет превышать сумму штрафа.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 14:11
Гость: я

Бред какой-то... юр. лицо само по себе взятки давать не может, это даже не компьютер. Это не более чем правовая форма, да основание для ведения расчётного счёта. Другими словами, не бывает юр. лиц без руководителя, который и управляет имуществом либо финансами организации. Опять только конкретный человек решает, что будет со средствами "конторы". Может корова быть без молока, но не может молоко быть без коровы. т.е. деньги могут быть на счету организации, в том числе для ВЗЯТОК", не могут они попасть к взяткополучателю без решения руководства. И со следствие может сотрудничать только руководители, а не запись ЕГРЮЛ, что и является фактически юр. лицом...
04.07.2018, 13:27
Гость: семен

Надо сразу оговаривать лимит взятки, до которой действует сей закон - до 1 миллиона, до 10 миллионов и т.д. А то непонятно, сколько надо давать, чтобы быть прозрачным для следственных органов.
04.07.2018, 12:41
Гость: SL

у васиильевой, сердюкова, чубайса, много забрали?
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