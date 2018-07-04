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Суд отменил арест обвиняемому в мошенничестве топ-менеджеру «Роснано»

14:06 4.07.2018
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
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Мосгорсуд освободил из-под стражи топ-менеджера «Роснано» А. Горькова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Постановление Басманного районного суда отменить, освободить Горькова из-под стражи», - огласила решение судья.

Защита заявила о необоснованности обвинений в отношении Горькова. «Следствие совершенно бесцеремонно, за день до окончания срока ареста А.Горькова предъявило ему абсолютно абсурдное обвинение. Ему вменяются идентичные деяния, ранее фигурировавшие в первом уголовном деле. Мы считаем, что следствие таким образом намеренно затягивает процесс и нарушает права нашего подзащитного», - сказал адвокат Антон Голышев.

Также он отметил, что в своих новых доводах следствие не предоставило ни одного доказательства того, что Горьков может скрыться или каким-либо образом помешать расследованию, и попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Кроме того, адвокат сослался на практику Мосгорсуда от 2016 г., в которой в случае повторного ареста по аналогичным делам, суд отпускал обвиняемых из-под стражи.

Сам Горьков сообщил суду, что не совершал инкриминируемое ему преступление. «В силу своей должности я не имел отношения к инвестиционной деятельности «Роснано» и не мог влиять на утверждение проектов», - рассказал он.

Обвинение в свою очередь сообщило о том, что судом первой инстанции были допущены серьезные нарушения при избрании меры пресечения А.Горькова.

«Прошу постановление Басманного суда отменить и освободить Горькова», - заявила прокурор.

Ранее Басманный суд повторно арестовал топ-менеджера «Роснано». Согласно постановлению суда, он будет находиться в СИЗО до 7 августа 2018 г.

По версии следствия, А.Горьков обвиняется в хищении 198 млн 500 тыс. руб., принадлежащих «Роснано», в составе группы лиц. Следствие просило заключить А.Горькова под стражу. При этом гособвинение выступило против такой меры пресечения.

Ранее топ-менеджеру было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. С санкции Басманного суда в 2017 г. он был отправлен под арест. Срок содержания под стражей Горькова истекал 8 июня 2018 г., но следствие предъявило ему новое обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, согласно первому предъявленному обвинению, Горьков в 2011-2013 гг. вопреки установленному порядку и интересам «Роснано» и его единственного акционера - государства размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ «Смоленский банк» в размере от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически - в целях финансирования деятельности банка.

В связи с отзывом с 13 декабря 2014 г. лицензии у указанного банка, «Роснано» лишилось своих средств в размере более 738 млн руб. При этом из банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата А.Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.

Темы: Мосгорсуд, Роснано
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 15:33
Гость: Гозман Чубайсович Амнуэль

А что такого!? Подумаешь, эффективный менеджер выплатил себе скромную пенсию в 15000р ... за 1102 года!!!!!
04.07.2018, 14:55
Гость: skhimnik

Не-е, птенцов рыжего гнезда трогать не моги! Ибо сказано Путиным: "Кто-то должен был взять на себя смелость принятия решений по приватизации". И пришёл смелый Чубайс со товарищи. И украл всё, до чего смог дотянуться. И распродал иностранцам остальное. Ну как можно ТАКИХ людей привлекать.
04.07.2018, 14:45
Гость: bvv

Ну что-ж, 198 млн 500 тыс. руб хорощая сумма, даже без помощи уврорванного братом и банком сей г-н тянет сначала на домашний арест а потом на пару недель колонии общего режима (как мадам Васильева).
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