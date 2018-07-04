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Путин повысил госпошлины за загранпаспорт и водительские права

09:45 4.07.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца.

Госпошлина за получение национального водительского удостоверения вырастает с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3500 рублей.

Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Напомним, изменения в Налоговый кодекс были приняты Госдумой 19 июня и одобрены Советом Федерации 27 июня 2018 года.

Темы: Налогообложение в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.07.2018, 13:58
Гость: Ник

Партии новые,но коммунисты в них прежние,СССРовские.
04.07.2018, 13:32
Гость: Путину пора

кончать обдираловку народа,пора вводить прогрессивный налог.Или будем испытывать терпение людей?
04.07.2018, 13:30
Гость: Путин

уж не знает где и как содрать,содрать побольше,чтоб было побольнее.Впечатление создается,что и деньги то Путину не так уж важны,а важен именно процесс маеты народной.А если государство стало банкротом,то пусть президент пойдет со шляпой по своим миллиардерам.Пора и миллиардерам и их президенту Путину поспособствовать стране в том положении,в которое они и завели страну.
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