Путин повысил госпошлины за загранпаспорт и водительские права

09:45

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца.

Госпошлина за получение национального водительского удостоверения вырастает с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3500 рублей.

Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Напомним, изменения в Налоговый кодекс были приняты Госдумой 19 июня и одобрены Советом Федерации 27 июня 2018 года.