Госдума РФ назвала размер депутатской пенсии

15:13

Госдума на официальном сайте опубликовала размер ежемесячных доплат к основной пенсии, полагающихся депутатам.

Доплата парламентариям, проработавшим в Госдуме от пяти до десяти лет, составляет 46626 рублей, а проработавшим свыше этого срока — 63581 рубль.

Депутаты, занимавшие должность меньше пяти лет, а также те, кто был осужден за преступления, денег не получают. Доплата также приостанавливается на то время, пока депутат находится на государственной службе.

С учетом надбавок общая зарплата депутата Госдумы до выплаты подоходного налога составляет 399,3 тысяч рублей. Однако доплата к пенсии рассчитывается от номинальной суммы в 84,7 тысячи рублей.