]]> ]]>
Главная В России Новости

Госдума РФ назвала размер депутатской пенсии

15:13 5.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Госдума на официальном сайте опубликовала размер ежемесячных доплат к основной пенсии, полагающихся депутатам.

Доплата парламентариям, проработавшим в Госдуме от пяти до десяти лет, составляет 46626 рублей, а проработавшим свыше этого срока — 63581 рубль.

Депутаты, занимавшие должность меньше пяти лет, а также те, кто был осужден за преступления, денег не получают. Доплата также приостанавливается на то время, пока депутат находится на государственной службе.

С учетом надбавок общая зарплата депутата Госдумы до выплаты подоходного налога составляет 399,3 тысяч рублей. Однако доплата к пенсии рассчитывается от номинальной суммы в 84,7 тысячи рублей.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.07.2018, 19:21
Гость: Аккакий

Воры в законе!
05.07.2018, 19:08
Гость: .

вчера по тВ показали, как они вертятся на креслах и нажимают кнопки за других отсутствующих.
05.07.2018, 19:08
Гость: хрюндель.

Это же только доплата к пенсии, а не сама пенсия. Вот поэтому они там сплошные одобрямсы, за небольшим исключением. Кто ж захочет после первого срока из ПРЫНЦЫПУ вылететь с хлебосольного депутатского кресла.
Пенсионный закон, расчет пенсий, должен быть един для всех, и только общий стаж от 25 - 30 лет может быть основанием для получения полной пенсии. И возраст здесь ни при чем.
Что, у депутата труд тяжелее и опаснее чем у шахтера, электрика или сапера? Лояльность прививается рублем.
Все комментарии (25)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.