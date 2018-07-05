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Создан штаб по пиар-сопровождению пенсионной реформы

12:53 5.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Администрация президента РФ создала неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с предстоящей пенсионной реформой, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к Кремлю.

Для преодоления негативного информационного фона вокруг реформы чиновники привлекли пул экспертов и политтехнологов. С ними контактирует внутриполитический блок Кремля, который курирует первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко. «Тему планируют отыгрывать в самое ближайшее время», цитирует издание слова своих собеседников.

Один из экспертов говорит, что сдал свои предложения по разъяснению реформы месяц назад, но пока не видит начала нового этапа: «Там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня. Падение рейтинга их реально напрягает».

В середине июня правительство России внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста — для мужчин он увеличится с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин с 55 до 63 лет к 2034-му.

Объявленная реформа активизировала протестную активность в российских регионах, а также привела к существенному падению рейтинга Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Владимир Путин не принимает участия в разработке реформы.

Ранее «Ведомости» сообщали, что администрация президента внимательно следит за реакцией общества на пенсионную реформу, опасаясь возможных протестов. Митинги, организуемые профсоюзами, парламентскими партиями и внесистемной оппозицией, проходят по всей России с конца июня.

По данным опроса «Левада-центра», 89% россиян отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Президент России
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Комментарии читателей
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05.07.2018, 20:35
Гость: В штаб

вошли копатели и водитель катафалка.
05.07.2018, 19:54
Гость: *

Протест! Это Президент выполняет свое обещание о создании высокотехнологичных рабочих мест! Которых обещал 25 млн...
05.07.2018, 19:49
Гость: 69

Да поганы все эти закулисные игрища по "обуванию" населения.
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