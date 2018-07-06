В Минобороны рассказали о количестве дронов в армии

10:26

На вооружении российской армии на сегодняшний день стоит более 1,9 тысячи беспилотных летательных аппаратов, рассказал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Аоександр Новиков в интервью изданию «Красная звезда».

По словам Новикова, с 2013 года, когда было основано его подразделение, в каждом из военных округов, объединений и соединений были созданы службы беспилотной авиации.

Он отметил, что с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны выполнили более 23 тысяч вылетов, порядка 140 тысяч часов. Это позволило обеспечить эффективное использование высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов, исключив при этом жертвы среди мирного населения.

Также беспилотники использовались для контроля за действиями сторон по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-спасательных операций.

Новиков добавил, что число дронов в армии в ближайшее время значительно увеличится, а их спектр задач расширится.