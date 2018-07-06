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Власти выделили 3,8 триллиона рублей на национальный проект по демографии

11:45 6.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России планирует направить 3,8 триллиона рублей на национальный проект по демографии. Проект рассчитан на срок до 2024 года, рассказала вице‐премьер Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания, передает ТАСС.

«Проект "Демография" состоит из пяти частей. Пока предлагается направить на этот проект 3,8 триллиона рублей, и в основном это средства федерального бюджета. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат», — сказала Голикова в ходе селекторного совещания 6 июля.

Несмотря на принятый трехлетний бюджет, финансирование национальных проектов будет рассчитывается на ближайшие шесть лет. Голикова при этом заметила, что цифры по объему финансирования пока предварительные и могут быть скорректированы.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев поддержал ввод дополнительных льгот для молодых семей. Послабления для молодежи должны выправить социальную и демографическую ситуацию в России, считает сенатор.

«Давая льготы высококвалифицированным кадрам, да еще и молодым, мы решаем сразу две проблемы — экономический рывок и повышение рождаемости. А для нас первостепенная задача — обеспечить регионы квалифицированными кадрами», — заметил Васильев.

Темы: Россия, Демографическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 17:32
Гость: Демография?

Звучит как оправданием троцкистов во власти не заниматься развитием ральной экономики.
06.07.2018, 15:39
Гость: Деньги пойдут

на сьемку патриотических мультиков о пользе секса на тощак для вставания бюджета с колен?
)))
06.07.2018, 15:17
Гость: привет агент Госдепа

Чечня очень плохо живет. Поэтому чеченцы войной на хлеб себе и зарабатывают. Думаешь РОссия сдастся? НЕт и не мечтай.
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