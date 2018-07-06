Власти выделили 3,8 триллиона рублей на национальный проект по демографии
Правительство России планирует направить 3,8 триллиона рублей на национальный проект по демографии. Проект рассчитан на срок до 2024 года, рассказала вице‐премьер Татьяна Голикова в ходе селекторного совещания, передает ТАСС.
«Проект "Демография" состоит из пяти частей. Пока предлагается направить на этот проект 3,8 триллиона рублей, и в основном это средства федерального бюджета. Вы понимаете, что сюда входит достаточно большой блок социальных выплат», — сказала Голикова в ходе селекторного совещания 6 июля.
Несмотря на принятый трехлетний бюджет, финансирование национальных проектов будет рассчитывается на ближайшие шесть лет. Голикова при этом заметила, что цифры по объему финансирования пока предварительные и могут быть скорректированы.
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев поддержал ввод дополнительных льгот для молодых семей. Послабления для молодежи должны выправить социальную и демографическую ситуацию в России, считает сенатор.
«Давая льготы высококвалифицированным кадрам, да еще и молодым, мы решаем сразу две проблемы — экономический рывок и повышение рождаемости. А для нас первостепенная задача — обеспечить регионы квалифицированными кадрами», — заметил Васильев.