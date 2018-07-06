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В России расширят использование программы материнского капитала

13:49 6.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в рамках программы "Десятилетие детства" будет расширен пакет материальных гарантий, до 2020 года усовершенствуются механизмы поддержки семей, пишет РИА Новости.

"Для родителей появление ребенка – это не только большая радость, но и безусловная ответственность, в том числе и финансовая ответственность. Сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контакта, расширим использование программы материнского капитала", — сказал Медведев.

Премьер также добавил, что один из главных вопросов, который волнует большинство семей, — это жилье. "Эту проблему будем стараться помогать решить, прежде всего, многодетным семьям, чтоб они могли приобрести в ипотеку новую квартиру или дом, понижены на настоящий момент ставки в 6%", — добавил премьер-министр.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года своим указом объявил в стране Десятилетие детства на 2018 — 2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Темы: Материнские платы, Дети, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 18:30
Гость: да_с

На туалет в московской квартирке точно нехватит их материнского капитала.
А вы рожайте, рожайте побольше.
Дети, они же как птички......сами прокормятся, и бог при соцзащите пока вроде как есть.
как там у них в библии......
А в каком завете, простите_с?
06.07.2018, 14:18
Гость: Фрол - Власть убаюкивает русский народ.

Власть начинают заваливать народ своими мантрами. Это пропаганда в духе Геббельса-Ельцина - Голосуй, а то проиграешь. Помните когда в 1996 на ТВ чтобы выиграть выборы Власть запустила бесконечные рекламные ролики на ТВ. Сколько этих ПРОПАГАНДИСТСЕИХ ПЕРЛОВ чиновники во власти уже выдали за последние годы.
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