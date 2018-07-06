Минтранс хочет обязать хранить персональные данные авиапассажиров в России

10:53

Минтранс подготовил проект постановления, предусматривающий хранение персональных данных авиапассажиров на территории России.

Документ предполагает перенос серверов и баз данных компаний, которые обеспечивают бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

Провайдер системы бронирования также должен быть зарегистрирован в России. Предполагается, что контролировать обработку персональных данных будет Роскомнадзор.

Как пишет газета «Ведомости», сейчас крупные российские авиакомпании работают с иностранными системами. Лидерами среди провайдеров считаются Sabre, «Сирена-трэвел», SITA, Amadeus, «Национальная система бронирования». Sabre и Amadeus расположены в Германии и США, прецедентов дублирования серверов в другой стране у них еще не было. Российские компании «Сирена-трэвел» и «Национальная система бронирования» пока не обладают необходимыми техническими возможностями, чтобы выполнить эти требования.

Данный законопроект призван обеспечить суверенитет России, безопасность персональных данных пассажиров и противодействие терроризму. В случае принятия закона, новые правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, с 1 сентября 2015 года в России действует закон о персональных данных, который обязывает хранить личные данные российских граждан на территории страны.