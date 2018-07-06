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Минтранс хочет обязать хранить персональные данные авиапассажиров в России

10:53 6.07.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтранс подготовил проект постановления, предусматривающий хранение персональных данных авиапассажиров на территории России.

Документ предполагает перенос серверов и баз данных компаний, которые обеспечивают бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.

Провайдер системы бронирования также должен быть зарегистрирован в России. Предполагается, что контролировать обработку персональных данных будет Роскомнадзор.

Как пишет газета «Ведомости», сейчас крупные российские авиакомпании работают с иностранными системами. Лидерами среди провайдеров считаются Sabre, «Сирена-трэвел», SITA, Amadeus, «Национальная система бронирования». Sabre и Amadeus расположены в Германии и США, прецедентов дублирования серверов в другой стране у них еще не было. Российские компании «Сирена-трэвел» и «Национальная система бронирования» пока не обладают необходимыми техническими возможностями, чтобы выполнить эти требования.

Данный законопроект призван обеспечить суверенитет России, безопасность персональных данных пассажиров и противодействие терроризму. В случае принятия закона, новые правила должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, с 1 сентября 2015 года в России действует закон о персональных данных, который обязывает хранить личные данные российских граждан на территории страны.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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06.07.2018, 13:39
Гость: gvozd

прецедентов дублирования серверов в другой стране у них еще не было
--
так ведь речь не о Дублировании, а о Запрете пересылки персональных данных граждан рф в сша например.
давно это надо было сделать уже.
даже окупированный педостаном ес принял директиву запрещающую массовое копирование данных за пределы ес.
впрочем, большинство рассенянов не ценит свои права и сами с готовностью все сливют всем кто не попросит.
06.07.2018, 12:43
Гость: Гы-гы-гы-

законопроект призван обеспечить суверенитет России, безопасность персональных данных пассажиров и противодействие терроризму
.....

Кто-нибудь может мне объяснить каким образов хранение "персональных данных" будет способствовать суверенитету России и каким образом это будет противодействовать терроризму?

Коню понятно что обеспечить безопанснсть данных они не смогут.
В каждой, я извиняюсь бочке, собирают кучу данных и лди уже имеют с этим проблемы.
Было по ТВ, девушка из села брала кредит на покупку коровы, паспортные данные своровали и такого на неё навесли что ей пришлось много чего продать, включая ту самую корову, чтобы платить в судах и адвокату. Уже продавать нечего. Навели на неё огромный кредит которого она не брала.
06.07.2018, 12:37
Гость: Это беспредел какой-то!!

постановления, предусматривающий хранение персональных данных авиапассажиров на территории Росси.

Они там, наверху. чириканулись на персоналдьных данных. Мало им ИНН, СНИЛС, пакета Яровой , единой бызы которую не помню кто захотел. Теперь ешё Минтранс.

О, есть в конце - с 1 сентября 2015 года в России действует закон о персональных данных, который обязывает хранить личные данные российских граждан на территории страны
Как мы без этого в СССР жили- не постигаю!
Населения даже было больше чем в демо России, а чиновников МЕНЬШЕ.
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