В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о признании статуса бойцов ЧВК

14:15

Кремль рассмотрит обращение о легализации статуса бойцов ЧВК в случае его поступления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал сообщение «Дождя» о том, что российские офицерские организации подготовили обращение с призывом признать статус бойцов ЧВК. В частности, в нем идет речь о помощи тем бойцам, которые получили ранения на войне в Сирии, сообщает Reuters.

По информации «Дождя», обращение подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Они заявили, что в ближайшее время планируют отправить документ в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту.

«Безусловно, если такое обращение по официальным каналам поступит, оно будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то основополагающих подходов», — сказал Песков.

Согласно многочисленным свидетельствам, в боевых действиях в Сирии на стороне правительственной армии участвует ЧВК «Вагнер». Ее связывают с с бизнесменом Евгением Пригожиным, который также считается владельцем «фабрики троллей».

В России предусмотрено уголовное наказание за наемничество.