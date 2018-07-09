Статью о репостах решили декриминализировать частично

14:12

Статья об ответственности за "репосты" и "лайки" сообщений в соцсетях, содержащих признаки экстремизма, при доработке может быть частично декриминализирована, пишет "Интерфакс".

За первое нарушение предполагается ввести административную ответственность, а за повторное и последующие - оставить уголовную.

"Скорее всего, в законопроект при доработке будет введено понятие административной преюдиции, когда за первое правонарушение предусматривается административная ответственность, а за последующие - уголовная", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, "неумышленные, случайные действия пользователей интернета не подпадут под уголовные статьи", - пояснил собеседник агентства.

Один из авторов законопроекта депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов заявил, что поддерживает такой подход.

"Пускай будет такое первое предупреждение. По сути, такое предложение, если оно поступит от правительства, подтверждает правоту внесённого нами законопроекта. Даже в таком виде, это было бы уже неплохо, конечно", - сказал Шаргунов агентству.

Он отметил, что "зачастую люди безо всякого злого умысла просто ставят какую-то песню во "ВКонтакте" и вдруг попадают в эти "жернова", поэтому задача авторов законопроекта состоит в том, чтобы, по крайней мере, не делать заподозренных в экстремизме сразу уголовниками".

Данный законопроект в настоящее время находится в процедуре первого чтения. Как уточнил председатель Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, комитет не будет рассматривать проект документа до конца весенней сессии.

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторами, кроме депутата Алексея Журавлева (вне фракции, председатель партии "Родина"), стал парламентарий от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой.