Российские дипломаты попросили ЦРУ показать на карте РФ Крым

09:05

Центральное разведывательное агенство (ЦРУ) поздравило Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ‐2018 и заодно показало карту страны. В ответ на это российское посольство в США попросило исправить карту РФ и добавить туда Крым. Об этом сообщил МИД РФ на своей официальной странице в Twitter.

Разведуправление перед началом матча Россия — Хорватия разместило в соцсети подборку фактов о РФ из так называемой «Мировой книги фактов ЦРУ». К одному из твиттов была прикреплена карта российского государства, в другом приводились статистические данные о стране.

Российская сторона поблагодарила за поздравления, но попросила внести правки в публикуемые данные об РФ. «Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику», — написали дипломатические представители в Twitter.

Сборная России по футболу вышла в ¼ финала мундиаля. Однако 7 июля проиграла Хорватии в серии пенальти. Таким образом российские футболисты выбыли из соревнования. Хорватия, Франция, Бельгия и Англия прошли в полуфинал мундиаля. Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.