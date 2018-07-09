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Российские дипломаты попросили ЦРУ показать на карте РФ Крым

09:05 9.07.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Центральное разведывательное агенство (ЦРУ) поздравило Россию с выходом в четвертьфинал ЧМ‐2018 и заодно показало карту страны. В ответ на это российское посольство в США попросило исправить карту РФ и добавить туда Крым. Об этом сообщил МИД РФ на своей официальной странице в Twitter.

Разведуправление перед началом матча Россия — Хорватия разместило в соцсети подборку фактов о РФ из так называемой «Мировой книги фактов ЦРУ». К одному из твиттов была прикреплена карта российского государства, в другом приводились статистические данные о стране.

Российская сторона поблагодарила за поздравления, но попросила внести правки в публикуемые данные об РФ. «Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите вашу карту России и статистику», — написали дипломатические представители в Twitter.

Сборная России по футболу вышла в ¼ финала мундиаля. Однако 7 июля проиграла Хорватии в серии пенальти. Таким образом российские футболисты выбыли из соревнования. Хорватия, Франция, Бельгия и Англия прошли в полуфинал мундиаля. Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля.

Темы: Крым, США, Отношения России и США, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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09.07.2018, 15:17
Гость: Андрей

Любого американца можно поставить в тупик, попросив показать на карте Уругвай, Уганду и Украину.
09.07.2018, 14:51
Гость: вот те и фы

Так американцы Украину и разваливают. Боевики ДНР и ЛНР не спроста в своих руках держат красивый флаг конфедератов. Не советский флаг мальчикили российский ,а заморский. Бабосы решают всё.
09.07.2018, 14:49
Гость: ser

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