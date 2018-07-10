Замдекана юрфака МГУ подозревают в мошенничестве на 39 млн рублей

19:04

Тверской районный суд решает вопрос о заключении под стражу заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца по делу о мошенничестве на 39 млн руб.

Помимо Степанова-Егиянца, по делу проходят еще два человека.

Вопрос о мере пресечения в отношении Владимира Степанова-Егиянца в настоящий момент рассматривает судья Дмитрий Гордеев (дело № 3/1-0234/2018).

Степанов-Егиянц проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК – "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Как ранее сообщал Znak.com со ссылкой на источник в МГУ, "речь идет о рейдерском захвате". Ранее Степанов-Егиянц был задержан на 72 часа.

По версии следствия, Степанов-Егиянц совместно с соучастниками с использованием поддельного паспорта вывел потерпевшего из числа учредителей общества "Автофинанс", которое занималось сделками с автомобилями, и завладел имуществом этого общества.

Наряду с ним по делу проходят еще двое подозреваемых, одна из них – некая Ольга Васильева, второй подозреваемый носит фамилию Ломакин. Именно на проведенном оперативниками осмотре ноутбука Васильевой и ее телефона базируются подозрения в отношении Степанова-Егиянца.

Как указал представитель следствия, Степанов-Егиянц "выполнял активную роль в преступлении": помог изготовить поддельный паспорт потерпевшего, соучредителя "Автофинанс", с помощью которого удалось вывести его из состава учредителей компании без его ведома.

По версии следствия, речь идет об имуществе на сумму более 39 млн руб.

"Степанов-Егиянц подозревается в мошенничестве на 39 млн руб., совершенном в составе организованной группы, причем на сегодня установлено местонахождение лишь 25 млн руб. из похищенных денег. Также следствие не исключает других эпизодов аналогичной преступной деятельности", – заявил следователь.

Показания против Степанова-Егиянца дала Васильева. По версии защиты, таким образом она пытается избежать ответственности за собственные противоправные действия. Сам Степанов-Егиянц отрицал вину. По его словам, действия следствия – "глумление", а он просто был знаком с Васильевой, но никак не участвовал в преступлении, в котором его подозревают.

Представители следствия настаивали на необходимости заключения подозреваемого под стражу, ссылаясь на наличие у него загранпаспорта и связей среди высокопоставленных лиц, поскольку он является членом многих правительственных и общественных организаций. По предположению следователей, это даст ему возможность изготовить поддельные документы и покинуть страну.

Адвокаты замдекана, как и он сам, отрицали такую возможность, как и предположения следствия о том, что другие члены этих организаций готовы участвовать в преступной деятельности. Защитники в подтверждение этого решили приобщить к делу загранпаспорт своего подзащитного, но в отличие от многих положительных характеристик Степанова-Егиянца приобщать его не стали, сообщает «Право.ру».

Владимир Степанов-Егиянц – доктор юридических наук, помощник проректора МГУ имени М. В. Ломоносова. С июля 2017 года он также исполняет обязанности завкафедрой Уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ.

Также Степанов-Егиянц занимает должность заместителя декана юридического факультета по учебно-методической работе. Он, помимо прочего, входит в экспертный совет управления президента РФ по противодействию коррупции, экспертный совет временной комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации.

Член экспертного совета по нормотворческой деятельности и вопросам правового просвещения ГУ МВД России по Москве. Входит в научно-консультативный совет при Мособлсуде. Выступал экспертом со стороны защиты по многим уголовным делам.