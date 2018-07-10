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Депутаты подумали об имуществе россиян после их смерти

16:58 10.07.2018
Фото с сайта gosduma.net
Фото с сайта gosduma.net
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Депутаты Государственной Думы в третьем, окончательном чтении одобрили закон о совместном завещании, который позволит супругам завещать общее имущество. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Теперь супруги по обоюдному согласию смогут завещать совместно нажитое имущество любому лицу; изменять долю наследникам; определять имущество, входящее в наследственную массу, при условии, что данное решение не нарушает права третьего лица.

Однако данное завещание может быть не одобрено государством, если супруги находятся в разводе или брак был признан недействительным. Также на данное решение не сможет повлиять смерть одного из супругов, сообщает «Лента.ру».

Заранее заключенное соглашение о порядке перехода имущества позволит снизить количество конфликтов, связанных с наследством, считают авторы документа. Новый закон вступит в силу 1 июня 2019 года после одобрения Советом Федерации и подписанием президентом.

Пока что российской юрисдикцией признается завещание, составленное одним лицом. Наследование, в свою очередь, происходит в соответствии с волей наследователя. Когда завещание отсутствует, то наследство переходит родственникам усопшего согласно очередности, основанной на степени родства.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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