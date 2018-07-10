Положительные отзывы о пенсионной реформе в Госдуму направил 61 регион

21:22

Положительные отзывы о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента направил уже 61 регион. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин. Направить свои рекомендации по этому поводу в Госдуму они должны до 16 июля​.

Минтруд, как указал Топилин, отслеживает соответствующие данные. «По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — рассказал министр, заметив, что эта цифра «растет фактически каждый день».

«Это живой процесс», — подчеркнул глава ведомства. Так, во вторник, 10 июля, по его словам, в Думу «поступил отзыв [относительно этой инициативы от] законодательного собрания Приморского края». Какие регионы еще передали нижней палате парламента свои резюме по этому поводу, Топилин не уточнил.

«Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя», — добавил глава Минтруда.

О том, что некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре должны будут пройти выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей, 6 июля сообщал РБК близкий к Кремлю источник.

До этого, 6 июля, РБК выяснил, что аргументы о пользе пенсионной реформы руководство «Единой России» ра​​зослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции. В материалах, в частности, по их словам, объяснялись позитивные стороны пенсионной реформы.

При этом Мосгордума, как пояснял РБК в тот же день председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, свой отзыв на федеральный законопроект давать пока не будет.