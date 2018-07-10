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Положительные отзывы о пенсионной реформе в Госдуму направил 61 регион

21:22 10.07.2018
Пенсионерка © KM.RU, Роман Дорофеев
© KM.RU, Роман Дорофеев
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Положительные отзывы о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента направил уже 61 регион. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин. Направить свои рекомендации по этому поводу в Госдуму они должны до 16 июля​.

Минтруд, как указал Топилин, отслеживает соответствующие данные. «По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — рассказал министр, заметив, что эта цифра «растет фактически каждый день».

«Это живой процесс», — подчеркнул глава ведомства. Так, во вторник, 10 июля, по его словам, в Думу «поступил отзыв [относительно этой инициативы от] законодательного собрания Приморского края». Какие регионы еще передали нижней палате парламента свои резюме по этому поводу, Топилин не уточнил.

«Процесс идет во многом с опережением сроков, и до 16 июля еще есть почти целая неделя», — добавил глава Минтруда.

О том, что некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре должны будут пройти выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей, 6 июля сообщал РБК близкий к Кремлю источник. 

До этого, 6 июля, РБК выяснил, что аргументы о пользе пенсионной реформы руководство «Единой России» ра​​зослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции.  В материалах, в частности, по их словам, объяснялись позитивные стороны пенсионной реформы.

При этом Мосгордума, как пояснял РБК в тот же день председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, свой отзыв на федеральный законопроект давать пока не будет.

Темы: Пенсионная реформа в России, Государственная Дума РФ, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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11.07.2018, 01:39
Гость: Эти регионы

управляются губернаторами,которых Путин разгонит,если они не выполнят волю президента.Сильная личность у нас президент,весь мир тащится от него,вся Россия воет от него,Многая лета ,как говорится: ни дна,ни покрышки!
11.07.2018, 01:30
Гость: mejn

..."некоторые региональные парламенты, особенно там, где в сентябре должны будут пройти выборы, стараются избегать темы пенсионной реформы, опасаясь получить негативную реакцию избирателей, ".Правильно опасаются!Черта-с-два пройдет на выборах кандидат,который поддержит такой геноцид.Вот ВВ умный-первым это понял и перед выборами клятвенно обещал запрет повышения пенсионного возраста.А теперь чего-возраст повысят,объявили сокращение бюджета на здравоохранение,спорт,социалку-подыхайте с миром,граждане.До следующих выборов далеко,а там еще чего-нибудь сладенького пообещаем...
11.07.2018, 00:58
Гость: Русфанат

Не, а что? Вертикаль построена, власти назначены правильные, все " приседают" и "ку" делают как положено.
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