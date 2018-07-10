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У Путина появился новый спецпредставитель

15:53 10.07.2018
Фото: Александр Ельшевский / Пресс-служба АСИ
Фото: Александр Ельшевский / Пресс-служба АСИ
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Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) спецпредставителем главы государства по вопросам цифрового и технологического развития.

«Вы знаете, что и в послании президента, и в майском указе ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы. Как раз для координации этих задач и назначен Песков», – приводят «Ведомости» слова пресс-секретаря Путина.

Представитель Кремля пояснил, что спецпредставитель президента по цифровизации не будет сотрудником администрации президента, но возглавит специальную автономную некоммерческую организацию, отдельную от Агентства стратегических инициатив. Название новой структуры он уточнить затруднился.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.07.2018, 21:56
Гость: Кот Мурр

Будет всех пожилых "оцифровывать под ноль"!
10.07.2018, 20:38
Гость: 007

Ну , кроме как плодить дормоедов ничего не умеет!
10.07.2018, 20:09
Гость: Патриот России

Надо песню сочинить с припевом: "Песковы, Песковы, кругом одни Песковы!"...
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