У Путина появился новый спецпредставитель

15:53

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) спецпредставителем главы государства по вопросам цифрового и технологического развития.

«Вы знаете, что и в послании президента, и в майском указе ставилась задача тотальной цифровизации экономики и социальной сферы. Как раз для координации этих задач и назначен Песков», – приводят «Ведомости» слова пресс-секретаря Путина.

Представитель Кремля пояснил, что спецпредставитель президента по цифровизации не будет сотрудником администрации президента, но возглавит специальную автономную некоммерческую организацию, отдельную от Агентства стратегических инициатив. Название новой структуры он уточнить затруднился.