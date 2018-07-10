Петербуржцы оплачивали счета ЖКХ отстраненной от управления компании

09:59

В Санкт-Петербурге выявлена незаконная деятельность одной из управляющих компаний.

Как сообщается на сайте Петербургской прокуратуры, в результате проведенной проверки управляющих компаний был установлен факт причинения жителям одного из домов по проспекту Ленина материального ущерба.

Согласно результатам проверки, в июле 2017 года собранием собственников дома в качестве управляющей компании было выбрано ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Предыдущая управляющая компания, ООО «ФЦ ГЦКС» была от управления отстранена. При этом данная компания в течение нескольких месяцев выставляла жильцам дома квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг и получала от них денежные средства.

Материалы проверки отправлены в следственные органы для «решения вопроса об уголовном преследовании виновных».