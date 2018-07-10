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Петербуржцы оплачивали счета ЖКХ отстраненной от управления компании

09:59 10.07.2018
Фото с сайта vladtime.ru
Фото с сайта vladtime.ru
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В Санкт-Петербурге выявлена незаконная деятельность одной из управляющих компаний.

Как сообщается на сайте Петербургской прокуратуры, в результате проведенной проверки управляющих компаний был установлен факт причинения жителям одного из домов по проспекту Ленина материального ущерба.

Согласно результатам проверки, в июле 2017 года собранием собственников дома в качестве управляющей компании было выбрано ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Предыдущая управляющая компания, ООО «ФЦ ГЦКС» была от управления отстранена. При этом данная компания в течение нескольких месяцев выставляла жильцам дома квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг и получала от них денежные средства.

Материалы проверки отправлены в следственные органы для «решения вопроса об уголовном преследовании виновных».

Темы: Санкт-Петербург, Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.07.2018, 11:43
Гость: Эдъ

Последний раз белая квитанция пришла.. её не оплачивал, а предыдущие все были розового цвета, как и положено
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