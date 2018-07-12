МИД России рассказал об американском оружии в руках террористов

20:55

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в Афганистане. Она обвинила американские власти в «фактическом спонсировании движения талибов*». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Еще раз хотели бы подчеркнуть, что наши контакты с талибами* преследуют только две цели: обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения, который пока, к сожалению, не сдвинулся с мертвой точки», — сказала Захарова.

В тоже время она заявила, что у Кремля есть подтверждение того, что Пентагон — «один из фактических спонсоров движения талибов*». Представитель министерства пояснила, что в отчетах специального генерального инспектора конгресса США по восстановлению Афганистана говорится о разворовывании и ненадлежащем учете американской военной помощи Кабулу.

По словам дипломата, кражи происходят «в колоссальных объемах». К примеру, 95 тысяч автомобилей, переданных Афганистану с 2005 года, пропали, а в 2016 году Пентагон докладывал об утере 1,5 миллиона единиц оружия, приготовленных для Ирака и Афганистана.

«В такой ситуации очевидно, что обвинения России со стороны Вашингтона ставят своей целью скрыть собственные военно-политические просчеты в Афганистане. Террористическая угроза на территории этого государства так и не была устранена», — заключила Захарова.

*Запрещенная в России террористическая организация.