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МИД России рассказал об американском оружии в руках террористов

20:55 12.07.2018
МИД РФ © KM.RU
МИД РФ © KM.RU
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву в сотрудничестве с радикальным движением «Талибан»* в Афганистане. Она обвинила американские власти в «фактическом спонсировании движения талибов*». Об этом сообщило РИА «Новости». 

«Еще раз хотели бы подчеркнуть, что наши контакты с талибами* преследуют только две цели: обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения, который пока, к сожалению, не сдвинулся с мертвой точки», — сказала Захарова.

В тоже время она заявила, что у Кремля есть подтверждение того, что Пентагон — «один из фактических спонсоров движения талибов*». Представитель министерства пояснила, что в отчетах специального генерального инспектора конгресса США по восстановлению Афганистана говорится о разворовывании и ненадлежащем учете американской военной помощи Кабулу.

По словам дипломата, кражи происходят «в колоссальных объемах». К примеру, 95 тысяч автомобилей, переданных Афганистану с 2005 года, пропали, а в 2016 году Пентагон докладывал об утере 1,5 миллиона единиц оружия, приготовленных для Ирака и Афганистана.

«В такой ситуации очевидно, что обвинения России со стороны Вашингтона ставят своей целью скрыть собственные военно-политические просчеты в Афганистане. Террористическая угроза на территории этого государства так и не была устранена», — заключила Захарова. 

*Запрещенная в России террористическая организация.

Темы: Борьба с терроризмом в мире, Борьба с терроризмом в России, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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13.07.2018, 10:52
Гость: Leon

Если Москва и сотрудничает с талибаном,так это она научилась у Америки в 80-х годах.
12.07.2018, 21:36
Гость: просто бандеровец

Дехкане и кустари Афганистана нашли это оружие в заброшенных колодцах.Некоторые ,кто шустрее,приобрели в военторге.....Как вы не поймете....Просто же ...
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