]]> ]]>
Главная В России Новости

Замглавы Минтруда озвучил сумму максимальной пенсии в России

09:14 12.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

В российском Министерстве труда и социальной защиты озвучили сумму максимальной пенсии после изменения пенсионного законодательства. Она составит 34 тысячи рублей, сообщило РИА ФАН.

Как рассказал заместитель главы министерства Андрей Пудов, после изменения пенсионного возраста выхода на пенсию, средняя страховая выплата в стране превысит 30 тысяч рублей, так как рассчитывается она, исходя из среднего заработка россиян.

«Потолок для расчета пенсий — это предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 021 000 рублей в год. Максимально возможная страховая пенсия по старости — 40% от заработка — должна составить около 34 тысяч рублей», — рассказал Пудов.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2018, 16:33
Гость: Ой

Иные ждут,иные там далече.
12.07.2018, 16:00
Гость: Зоя

А почему же они минимальную пенсию не озвучивают?
Это гораздо более важная цифра.
Или опять в наперстки с россиянами решили поиграть?
12.07.2018, 15:49
Гость: ???

Действительно не нужно оскорблять зверей.
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.