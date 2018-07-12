Замглавы Минтруда озвучил сумму максимальной пенсии в России

09:14

В российском Министерстве труда и социальной защиты озвучили сумму максимальной пенсии после изменения пенсионного законодательства. Она составит 34 тысячи рублей, сообщило РИА ФАН.

Как рассказал заместитель главы министерства Андрей Пудов, после изменения пенсионного возраста выхода на пенсию, средняя страховая выплата в стране превысит 30 тысяч рублей, так как рассчитывается она, исходя из среднего заработка россиян.

«Потолок для расчета пенсий — это предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 021 000 рублей в год. Максимально возможная страховая пенсия по старости — 40% от заработка — должна составить около 34 тысяч рублей», — рассказал Пудов.