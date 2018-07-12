Доходы церкви снижаются из-за бедности россиян, заявили в РПЦ

13:02

Из-за бедности россиян снижаются доходы церкви, заявил председатель внешних связей Московского патриархата Волоколамский Иларион, выступая в эфире телеканала "Россия". Вопросов, которые были затронуты в рамках эфира, было достаточно много, но отдельно представитель церкви остановился на доходной части РПЦ.

Так, по словам Илариона, у россиян снижается покупательская способность, что негативно отражается на доходах храма. При этом служитель церкви привел данные Росстата за 2017 год, согласно которым в 44 регионах страны уровень бедности вырос. Именно эта отрицательная динамика стала причиной падения объемов продаж при церквях на местах.

Президент России сказал в своем послании Федеральному собранию о том, что за ближайшие шесть лет власти должны снизить уровень бедности – минимум в два раза, напоминает "ФедералПресс".