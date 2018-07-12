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Доходы церкви снижаются из-за бедности россиян, заявили в РПЦ

13:02 12.07.2018
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
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Из-за бедности россиян снижаются доходы церкви, заявил председатель внешних связей Московского патриархата Волоколамский Иларион, выступая в эфире телеканала "Россия". Вопросов, которые были затронуты в рамках эфира, было достаточно много, но отдельно представитель церкви остановился на доходной части РПЦ.

Так, по словам Илариона, у россиян снижается покупательская способность, что негативно отражается на доходах храма. При этом служитель церкви привел данные Росстата за 2017 год, согласно которым в 44 регионах страны уровень бедности вырос. Именно эта отрицательная динамика стала причиной падения объемов продаж при церквях на местах.

Президент России сказал в своем послании Федеральному собранию о том, что за ближайшие шесть лет власти должны снизить уровень бедности – минимум в два раза, напоминает "ФедералПресс".

Темы: Россия, Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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12.07.2018, 20:47
Гость: Гость

А вы этого не знали?! Религия - это самый обычный бизнес!
12.07.2018, 19:43
Гость: Карл Маркс Зое

Один поп из многих тысяч и не слишком высоко стоящий в поповой иерархии-это то же самое что и саратовский депутат-противник пенсионной реформы. В хорошем смысле "В семье не без урода" Выступление этого депутата сейчас проверяют на экстремизм. И этого попа тоже прижмут-потому что что ему не чуждо человеческое -а это во власти и ее филиалах неприемлемо.
12.07.2018, 19:36
Гость: однозначно

стало мало крови,сказал вампир...
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