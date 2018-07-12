Путин продлил запрет на ввоз «санкционки» до 2020 года

21:45

Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против стран, поддерживающих антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560", – говорится в тексте указа.

6 августа 2014 года Владимир Путин подписал указ № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя.

На следующий день правительство своим постановлением ввело годовой запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, сообщает «Право.ру».

При этом граждане вправе ввозить "санкционку" для личного пользования – но лишь при условии, что общий вес продуктов, попадающих под эмбарго, не превышает 5 кг.

С тех пор продуктовое эмбарго неоднократно продлевалось – в последний раз летом прошлого года.