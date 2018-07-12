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Путин продлил запрет на ввоз «санкционки» до 2020 года

21:45 12.07.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против стран, поддерживающих антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560", – говорится в тексте указа.

6 августа 2014 года Владимир Путин подписал указ № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя.

На следующий день правительство своим постановлением ввело годовой запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, сообщает «Право.ру».

При этом граждане вправе ввозить "санкционку" для личного пользования – но лишь при условии, что общий вес продуктов, попадающих под эмбарго, не превышает 5 кг.

С тех пор продуктовое эмбарго неоднократно продлевалось – в последний раз летом прошлого года. 

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2018, 10:44
Гость: Русский

...как поговаривал И. Сталин:..для евреев, особливо хасидам, место в Биробиджане. Как он был прав!
13.07.2018, 10:06
Гость: просто бандеровец

А почему так получилось?Кто знает?
13.07.2018, 10:03
Гость: Махмут

Голубые всех помирят и красных и белых.
Все комментарии (17)
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