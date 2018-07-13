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На Красной площади пройдет матч между болельщиками Хорватии и Франции

15:43 13.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Футбольные болельщики Хорватии и Франции проведут товарищеский матч на Красной площади 14 июля перед финалом чемпионата мира по футболу.

Об этом журналистам сообщил глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс.

«У нас традиционно будет товарищеский матч между болельщиками Ховатии и Франции на Красной площади завтра в 17:30. Мы уже играли такой замечательный матч с Англией. Я надеюсь, что завтра мы встретимся и проведем замечательно время», - сказал Т.Милайс.

Он также отметил высокую организацию ЧМ в России.

«Сегодня исполнятся ровно месяц, как я покинул Хорватию, я путешествую со своей сборной уже 22 года, мы были на всех крупных чемпионатах мира и Европы.

И я могу сказать со всей ответственностью, со всем опытом, который накопился за все эти годы, что этот чемпионат мира является лучшим по организации и нашим впечатлениям, которые мы как болельщики получаем», - сообщил Т.Милайс.

Темы: Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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13.07.2018, 20:30
Гость: 1230,.

Есть как минимум два необходимых условия.
.
1. Чемпионат должен быть во Франции.
2. Российская комманда должна выйти в финал.
13.07.2018, 20:25
Гость: Chateauneuf du Pap

Согласен. Балаган.
Я не патриот, но этотпросто отсутствие вкуса и полёвое отношение к истории.
Это то же самое как организовать чемпионат по альпинизму на пирамиде Хеопса.
13.07.2018, 19:28
Гость: Хмы

Поддержим Собянина мэром Нягани (городе из Ханты-Мансийского автономного округа, региона-донора)!!!
Все комментарии (13)
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