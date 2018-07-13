На Красной площади пройдет матч между болельщиками Хорватии и Франции

15:43

Футбольные болельщики Хорватии и Франции проведут товарищеский матч на Красной площади 14 июля перед финалом чемпионата мира по футболу.

Об этом журналистам сообщил глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс.

«У нас традиционно будет товарищеский матч между болельщиками Ховатии и Франции на Красной площади завтра в 17:30. Мы уже играли такой замечательный матч с Англией. Я надеюсь, что завтра мы встретимся и проведем замечательно время», - сказал Т.Милайс.

Он также отметил высокую организацию ЧМ в России.

«Сегодня исполнятся ровно месяц, как я покинул Хорватию, я путешествую со своей сборной уже 22 года, мы были на всех крупных чемпионатах мира и Европы.

И я могу сказать со всей ответственностью, со всем опытом, который накопился за все эти годы, что этот чемпионат мира является лучшим по организации и нашим впечатлениям, которые мы как болельщики получаем», - сообщил Т.Милайс.