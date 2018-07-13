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Медэксперта по делу «пьяного мальчика» отдали под суд

10:06 13.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» Михаила Клейменова. Клейменов вынес заключение о содержании алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года. Дело направлено в суд.

Согласно сообщению на сайте Генпрокуратуры, Клейменова обвиняют в халатности. По данным следствия, Клеймонов "допустил загрязнение образца крови погибшего", из-за чего и дал заключение о том, что у ребенка были признаки алкогольного опьянения.

"При отборе образцов крови, в нарушение установленного порядка, он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию" - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно заключению судмедэксперта, в крови ребенка были обнаружены ацетальдегид и этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Из-за этого в отношении родителей погибшего ребенка была проведена проверка, сообщает «Право.ру».

После повторного анализа представители Следственного комитета подтвердили, что ребенок был трезв, а результаты первоначальной экспертизы стали возможны из-за нарушения Клейменовым правил проведения исследования. В отношении судмедэксперта возбудили уголовное дело.

Приговор в отношении виновницы ДТП Ольги Алисовой Железнодорожный городской суд Московской области вынес 15 ноября 2017 года. Ее приговорили к 3 годам в колонии-поселении. Также она должна выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. 

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2018, 15:25
Гость: ABCD

Конечно умысел очевиден. Даже тут власть юлит изобретая обтекающие формулировки. Власть не может признать, что её чиновники готовы преступать их закон не задумываясь не о чём, просто потому что их "попросил начальник". Дело "пьяного мальчика" на самом деле ярчайшим образом продемонстрировало старую болезнь МВД РФ- органы правопорядка и преступность давно потеряли чёткую грань между собой и по сути давно срослись.
13.07.2018, 15:16
Гость: Кот Мурр

Только РАССТРЕЛ!
13.07.2018, 15:15
Гость: Кот Мурр

Читаешь судебное заключение как фантасмагорию Кафки - какой-то черпак,какое-то "загрязнение"."халатность?!ОБАЛДЕТЬ!
-
Да ещё во время этого дела все писали,что так везде - есть ставка за которую и Чебурашку сделают "алкашом" бросившимся под колёса"!Такое по всей Большой Балашихе!Ни кто особо этого не скрывает и все знают.Кроме Кисель -ТВ и сурко-троллей конечно.
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А именно у этого Клеймёнова была масса подобных подтасовок.Конечно не без ведома начальства.Скольким он судьбы поломал?А сколько по всей России?
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И это "халатность"?!Нет ,это ДЕГРАДАЦИЯ СОЦИУМА!
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