Медэксперта по делу «пьяного мальчика» отдали под суд

10:06

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» Михаила Клейменова. Клейменов вынес заключение о содержании алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года. Дело направлено в суд.

Согласно сообщению на сайте Генпрокуратуры, Клейменова обвиняют в халатности. По данным следствия, Клеймонов "допустил загрязнение образца крови погибшего", из-за чего и дал заключение о том, что у ребенка были признаки алкогольного опьянения.

"При отборе образцов крови, в нарушение установленного порядка, он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию" - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно заключению судмедэксперта, в крови ребенка были обнаружены ацетальдегид и этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Из-за этого в отношении родителей погибшего ребенка была проведена проверка, сообщает «Право.ру».

После повторного анализа представители Следственного комитета подтвердили, что ребенок был трезв, а результаты первоначальной экспертизы стали возможны из-за нарушения Клейменовым правил проведения исследования. В отношении судмедэксперта возбудили уголовное дело.

Приговор в отношении виновницы ДТП Ольги Алисовой Железнодорожный городской суд Московской области вынес 15 ноября 2017 года. Ее приговорили к 3 годам в колонии-поселении. Также она должна выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.