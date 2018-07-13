Для медработников могут ввести отдельные статьи в УК

17:19

Следственный комитет предлагает внести в Уголовный кодекс изменения, касающиеся ответственности медработников.

СК предлагает изменить особенную часть УК так, чтобы исключить ответственность медработников по ряду общих норм и внести в кодекс новые статьи, содержащие указание на медработников и медицинские услуги.

Законопроект, разработанный СК совместно с представителями Национальной медицинской палаты, предусматривает исключение ответственности работников по таким статьям, как ст. 109, 118, 238 и 293 УК.

Их предлагается заменить на новые статьи: ст. 124.1 – "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", ст. 124.2 – "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". Ст. 235 УК – "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности" – предлагается изложить в новой редакции.

Число жалоб на некачественную медпомощь растет с каждым годом: так, если в 2016 году поступило 4974 обращения, касающихся преступлений, связанных с врачебными ошибками, то в 2017 году их число возросло на 22,3% и составило 6050.

Изменения Уголовного кодекса исключат применение общих норм к сфере медицинской деятельности, что позволит свести к минимуму ошибки правоприменения и в итоге защитит права и пациентов, и медработников, указывают авторы инициативы.

Они считают, что сегодня возникают проблемы при квалификации врачебных преступлений: ни одна из применяемых к ним статей не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности. Судебная практика по медицинским спорам также не отличается однообразием.

Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям, поясняют в СК, сообщает «Право.ру».

Ожидается, что поправки в УК изменят ситуацию к лучшему. Законопроект в целом поддержали и представители Союза медицинского сообщества, и члены межведомственной рабочей группы по вопросам изменений в УК, касающихся ответственности медработников за должностные преступления.

Рабочая группа ставит своей целью, с одной стороны, исключить необоснованное привлечение врачей к уголовной ответственности, с другой – защитить пациентов от неквалифицированных медиков, отмечается на сайте СК.