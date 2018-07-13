Верховный суд и Росфинмониторинг пресекли вывод за рубеж 50 млрд рублей

13:48

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом воспрепятствовали выводу за рубеж около 50 млрд руб., сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Деньги пытались вывести за рубеж с использованием незаконных решений судов, отметил Чиханчин.

"Наиболее серьёзная тема [...] – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", – сказал Чиханчин в ходе разговора с Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, взаимодействие с Верховным судом в рамках направления было очень активным.

"Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж", – пояснил Чиханчин, отвечая на вопрос президента о взаимодействии с ВС.