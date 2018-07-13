]]> ]]>
Главная В России Новости

Верховный суд и Росфинмониторинг пресекли вывод за рубеж 50 млрд рублей

13:48 13.07.2018
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Росфинмониторинг совместно с Верховным судом воспрепятствовали выводу за рубеж около 50 млрд руб., сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Деньги пытались вывести за рубеж с использованием незаконных решений судов, отметил Чиханчин.

"Наиболее серьёзная тема [...] – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые", – сказал Чиханчин в ходе разговора с Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, взаимодействие с Верховным судом в рамках направления было очень активным.

"Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж", – пояснил Чиханчин, отвечая на вопрос президента о взаимодействии с ВС.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Верховный Суд РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2018, 15:32
Гость: Неравнодушный

"Деньги пытались вывести за рубеж с использованием незаконных решений судов, отметил Чиханчин." Законные вопросы:- "А с судьями что?"( от меня) и "А судьи кто?" (от А.Грибоедова)
13.07.2018, 15:09
Гость: ???

Ура! Перемога! А сколько не пресекли? Триллионы? 1% пресекли, а 99% пропустили.
13.07.2018, 14:29
Гость: Пенсионер П

"Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж".
Это как? Намекнули на встрече, что надо бы поделиться? И процесс встал?
И никто не виноват? Или на семинаре решили, что не стоит рисковать?
А сколько вывели? Просто интересно.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.