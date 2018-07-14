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Андрей Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой

19:16 14.07.2018

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в своей колонке на портале StarHit, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-чиновница оборонного ведомства Евгения Васильева, отсидевшая за миллионные хищения, поженились. 

Фото с сайта mk.ru

"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!", - говорится в сообщении.

При этом телеведущий поведал пикантную подробность. Оказалось, что в свое время он был в шикарной квартире Евгении Васильевой в Молочном переулке.  Тогда Васильева находилась под домашним арестом и ее ногу украшал электронный браслет. Непонятно каким образом, но Малахов забыл во время интервью у Васильевой свой коричневый галстук от Тома Форда, пишет МК.

"Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", - написал журналист.

Слухи о женитьбе Васильевой и Сердюкова ходили давно, однако никаких подтверждений этой информации не было.

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева стала известна в результате расследования масштабного "дела Оборонсервиса" о миллионных хищениях в Минобороны России. В итоге Сердюков был уволен с поста министра обороны, а Васильеву в 2016 году приговорили к пяти годам колонии. Однако вскоре она вышла по условно-досрочному освобождению.

Темы: Анатолий Сердюков
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Комментарии читателей
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14.07.2018, 23:54
Гость: Жиглов.

...и образовалось преступное сообщество,прозванное в народе шайкой.
...и стали они вместе бомбить фраеров ушастых...
14.07.2018, 21:52
Гость: однозначно

они и большая часть электората проголосовали за общего кандидата,как удивительно согласовалось мнение этого воровского дуэта со значительной частью народа.За здоровье и счастье молодых!А ,Сам на свадьбе присутствовал?
14.07.2018, 21:45
Гость: однако

переживаете...
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