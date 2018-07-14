Андрей Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой

19:16

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в своей колонке на портале StarHit, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-чиновница оборонного ведомства Евгения Васильева, отсидевшая за миллионные хищения, поженились.

Фото с сайта mk.ru

"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!", - говорится в сообщении.

При этом телеведущий поведал пикантную подробность. Оказалось, что в свое время он был в шикарной квартире Евгении Васильевой в Молочном переулке. Тогда Васильева находилась под домашним арестом и ее ногу украшал электронный браслет. Непонятно каким образом, но Малахов забыл во время интервью у Васильевой свой коричневый галстук от Тома Форда, пишет МК.

"Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", - написал журналист.

Слухи о женитьбе Васильевой и Сердюкова ходили давно, однако никаких подтверждений этой информации не было.

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева стала известна в результате расследования масштабного "дела Оборонсервиса" о миллионных хищениях в Минобороны России. В итоге Сердюков был уволен с поста министра обороны, а Васильеву в 2016 году приговорили к пяти годам колонии. Однако вскоре она вышла по условно-досрочному освобождению.