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Кабмин выделит средства на переквалификацию людей предпенсионного возраста

14:19 16.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В России планируется запустить программу по переобучению людей предпенсионного возраста, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минтруда Максим Топилин.

Правительство, по словам Топилина, готово выделять на программу соответствующее финансирование. «Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год», — сказал министр.

Что подразумевается под предпенсионным возрастом, глава Минтруда не уточнил, передает ТАСС.

Ранее ввести понятие «предпенсионного возраста» и обеспечить достигших его дополнительными гарантиями предлагала фракция «Единой России» в Госдуме. Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, тогда также не уточнялось.

В рамках пенсионной реформы (первое чтение законопроекта назначено на 19 июля) предлагается поэтапно повысить возраст выхода на пенсию в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 21:36
Гость: ***

Через год появится следующее:" В связи с нехваткой средств перевести всех пенсионеров на ... самоокупаемость!" Не верите? Ха. Всего лишь ГОД подождать. Хоть бы зарплаты не отменили - и то слава Богу. А то ведь придумают: всем работающим платить налог за посещение рабочих мест. Смешно? А мне - нет. ХВантазии имеют свойство воплощаться. Правда, потом их авторам приходится несладко. Бог не Ермошка - видит немножко. Почему-то некоторые этого не понимают. Это всех касается - людей и ... прочих...
16.07.2018, 18:59
Гость: Утопии.

А дворника тогда в кого переквалифицировать?! В попрошайку, что ли? Или в ... бомжа?
16.07.2018, 18:04
Гость: *

"В консьержек, сторожей, гардеробщиков" - там правда огромный дефицит кадров? Или планируется, что в мих-файтах за вакансию претенденты самостоятельно изрядно сократят число предпенсионеров?
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