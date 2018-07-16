Кабмин выделит средства на переквалификацию людей предпенсионного возраста

14:19

В России планируется запустить программу по переобучению людей предпенсионного возраста, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава Минтруда Максим Топилин.

Правительство, по словам Топилина, готово выделять на программу соответствующее финансирование. «Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год», — сказал министр.

Что подразумевается под предпенсионным возрастом, глава Минтруда не уточнил, передает ТАСС.

Ранее ввести понятие «предпенсионного возраста» и обеспечить достигших его дополнительными гарантиями предлагала фракция «Единой России» в Госдуме. Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, тогда также не уточнялось.

В рамках пенсионной реформы (первое чтение законопроекта назначено на 19 июля) предлагается поэтапно повысить возраст выхода на пенсию в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.