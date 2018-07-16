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Полиция будет получать геоданные о местонахождении ребенка без решения суда

10:03 16.07.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Процедура получения геолокационных данных с мобильных телефонов и других гаджетов пропавших детей может быть упрощена.

В настоящее время для доступа к подобной информации полицейским необходимо получить судебное решение. Согласно предложенным поправкам, в будущем будет достаточно письменного согласия  родителей и мотивированного постановления одного из руководителей органа, который ведет оперативно-розыскные действия (ОРД). Законопроект был разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, сообщают «Известия».

Если у ребенка имеется гаджет, принадлежащий другому человеку, то этот человек также должен будет дать свое согласие. В течение суток необходимо будет также уведомить суд о проводимых мероприятиях. Если ребенка не нашли, то для продолжения ОРД придется заручиться разрешением суда.

Законопроект уже поддержали Минкомсвязи, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор. 16 июля его планируется внести в Госдуму.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Мобильные устройства
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Комментарии читателей
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16.07.2018, 14:02
Гость: Наивному

Да все они искали, просто не афишировали, а сейчас будут делать это на законных основаниях
16.07.2018, 12:37
Гость: а где же были наши законодатели раньше?(

детей не искали до судебного решения - УЖАС. поэтому несчастных детей так долго не могли найти и основная надежда была на волонтеров и Интернет. почему родители пропавших детей не поднимали этот вопрос?( сколько детей было бы спасено.
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