Полиция будет получать геоданные о местонахождении ребенка без решения суда

10:03

Процедура получения геолокационных данных с мобильных телефонов и других гаджетов пропавших детей может быть упрощена.

В настоящее время для доступа к подобной информации полицейским необходимо получить судебное решение. Согласно предложенным поправкам, в будущем будет достаточно письменного согласия родителей и мотивированного постановления одного из руководителей органа, который ведет оперативно-розыскные действия (ОРД). Законопроект был разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, сообщают «Известия».

Если у ребенка имеется гаджет, принадлежащий другому человеку, то этот человек также должен будет дать свое согласие. В течение суток необходимо будет также уведомить суд о проводимых мероприятиях. Если ребенка не нашли, то для продолжения ОРД придется заручиться разрешением суда.

Законопроект уже поддержали Минкомсвязи, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор. 16 июля его планируется внести в Госдуму.