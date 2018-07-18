Военный суд приговорил к пяти годам условно экс-начальника МУРа Трутнева

15:49

Московский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно генерал-майора полиции в отставке, экс-начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева.

Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

В ходе оглашения приговора, судья переквалифицировал Трутневу обвинение с посредничества во взяточничестве на покушение на мошенничество и приговорил его к пяти годам условно со штрафом в 200 тыс. руб.

Также суд назначил условные сроки остальным фигурантам дела, а именно: Денису Семенову три года, Алексею Винокурову три года и Артуру Юсуфову 4,5 года.

Трутнев был задержан 31 января 2018 г. и до 2 февраля находился в изоляторе временного содержания. Затем он был освобожден, но 2 марта повторно задержан и с санкции Московского гарнизонного военного суда отправлен в следственный изолятор на два месяца, а затем переведен под домашний арест.

Экс-начальник МУРа в период с мая по июнь 2017 г. являлся посредником при вымогательстве денег у Игоря Григорьева, директора АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П.Снегирева», которое производит взрыватели для боеприпасов.

По версии следствия, речь идет о вымогательстве 70 тыс. долл. Генералу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Сообщалось, что по делу также проходят ряд сотрудников УФСБ по Москве и области. Они признали вину и дали показания на Трутнева.

Трутнев возглавлял Московский уголовный розыск с 2001 г. по 2003 г. Затем он руководил УВД по Северо-Восточному округу столицы. В 2011 г. генерал ушел в отставку.