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Члена банды Шамиля Басаева экстрадировали из Словакии в Россию

11:11 18.07.2018
Фото с сайта vmir.su
Фото с сайта vmir.su
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Член бандгруппы Шамиля Басаева Аслан Яндиев, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Словакии в Россию. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

Яндиева обвиняют в организации и совершении терактов в 2006 году в городском парке и развлекательном центре во Владикавказе. В результате терактов погибли четыре человека, десятки получили ранения.

По данным спецслужб, Яндиев уехал из России в 2010 году по поддельным документам. В 2011 году его задержали в Словакии. В течение семи лет адвокаты Яндиева опротестовывали решение о его выдаче России, отрицая выдвинутые обвинения.

Один из самых известных чеченских террористов Шамиль Басаев был убит в селе Экажево в 2006 году.

Темы: Россия, Чечня, Расследование преступлений в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 14:41
Гость: venara

Он бандит
18.07.2018, 11:28
Гость: А он

чеченец?
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