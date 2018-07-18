Члена банды Шамиля Басаева экстрадировали из Словакии в Россию

11:11

Член бандгруппы Шамиля Басаева Аслан Яндиев, находившийся в международном розыске, экстрадирован из Словакии в Россию. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

Яндиева обвиняют в организации и совершении терактов в 2006 году в городском парке и развлекательном центре во Владикавказе. В результате терактов погибли четыре человека, десятки получили ранения.

По данным спецслужб, Яндиев уехал из России в 2010 году по поддельным документам. В 2011 году его задержали в Словакии. В течение семи лет адвокаты Яндиева опротестовывали решение о его выдаче России, отрицая выдвинутые обвинения.

Один из самых известных чеченских террористов Шамиль Басаев был убит в селе Экажево в 2006 году.