Эксперты назвали 12 регионов, не поддержавших публично пенсионную реформу

12:48

Фонд «Петербургская политика» подсчитал регионы, поддержавшие и проигнорировавшие тему повышения пенсионного возраста. Власти допускают отсутствие публичной поддержки в регионах, где пройдут выборы, считают эксперты.

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область — эти 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста.

Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. 5 давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов, пишет РБК.

Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.