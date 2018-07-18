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Эксперты назвали 12 регионов, не поддержавших публично пенсионную реформу

12:48 18.07.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Фонд «Петербургская политика» подсчитал регионы, поддержавшие и проигнорировавшие тему повышения пенсионного возраста. Власти допускают отсутствие публичной поддержки в регионах, где пройдут выборы, считают эксперты.

Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область — эти 12 регионов воздержались от публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста.

Эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. 5 давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией. За положительные оценки с оговорками, задержкой, непубличным характером баллы снижали до 3–4, а при отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка 0. Эксперты замеряли реакцию как исполнительной, так и представительной власти. 12 регионов, воздержавшихся от публичной оценки, получили 0 баллов, пишет РБК.

Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют Алтай, Карелию, Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Кировскую, Ленинградскую, Саратовскую и Томскую области.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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18.07.2018, 23:41
Гость: Деловое предложение!

Повысить пенсионный возраст в тех регионах, которые это повышение поддержали, а остальные недостойны.
Пусть мучаются и завидуют первым.
18.07.2018, 23:30
Гость: Алекс Дорф

Согласен работать до 65. Но пенсию пусть начисляют с 60 лет.
И причем тут вообще какая то "активность" до 65, 70, 80, 100, 120? В концлагерях тоже всех заставляли быть активными. А кто уже не мог быть активным по известным причинам, тех валили в яму умирать с голоду. Так задумывается и в РФ. Не можешь быть активным - подыхай с голоду.
Пусть Скворцова (или как там этого министра охренения) сначала покажет всему миру пару сотен женщин у которых климакс наступил в возрасте 90-100 лет. Тогда, может быть, я поверю, что в человеке что-то изменилось. Но ведь не покажет. От ее птичьего помета уже тошнит.
Все дело сводится лишь к одному - банальному грабежу! Отобрать и поделить между собой. Попомните, не платить пенсии людям 5 лет, этого им не надолго хватит. Уже тем, кому сейчас 35-40 лет эрэфэшная власть будет доказывать, что они вполне "активны" до 70 лет. Тем, кому сегодня 25 лет продлят "активность" через Госдуру до 75 лет. Если к тому времени вообще не докажут, что россиянам пенсия вовсе не нужна. Замутят мундиаль и докажут.
18.07.2018, 23:02
Гость: Зоя

Это не реформа, это отказ пожилым, больным изработавшимся людям при наступлении пенсионного возраста - в пенсии. И это при том, что и работы в России - нет.
Как можно поддерживать это людоедство, я не понимаю.
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