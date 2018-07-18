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Суд отказался вернуть миллиарды полковника Захарченко его родственникам

19:18 18.07.2018
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Мосгорсуда © KM.RU, Алексей Белкин
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Московский городской суд отклонил очередные жалобы родственников полковника Дмитрия Захарченко на конфискацию его имущества на сумму около 9 млрд руб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд забраковал четыре кассационные жалобы. Их подали сожительница Захарченко Анастасия Пестрикова, его экс-жена Яна Саратовцева и ее мать Наталья Чайникова, а также Виктор Захарченко – отец полковника. Еще четыре жалобы – от самого Захарченко, его первой гражданской жены Марины Семыниной, в том числе в интересах несовершеннолетней дочери, – суд отклонил на прошлой неделе.

Таким образом, в производстве суда находится еще три жалобы – изначально их было подано одиннадцать.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Во время обыска в его квартире нашли около $120 млн и €2 млн. Захарченко сказал, что к этим деньгам отношения не имеет, а квартира принадлежит сестре. По версии следствия, Захарченко также причастен к хищению денег обанкротившегося Нота-банка: полковник сообщал руководству кредитора о грядущих проверках.

Не меньший интерес, чем непосредственно уголовное дело Захарченко, вызывает судьба конфискованных у него денег. В декабре 2017 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотого слитка, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.

Позднее появилась информация о том, что часть из этих денег украли. На прошлой неделе, однако, СКР подтвердил поступление конфискованных миллиардов в бюджет.

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2018, 22:35
Гость: Фома

Удивительно, что это вопрос вообще дошел до суда, ведь хватило наглости у родственников госслужащего поднимать вопрос о возврате суммы, для получения которой при их зарплате нужно проработать более 200 лет , ничего не тратя при этом.
18.07.2018, 21:34
Гость: Время Ч.

Потому что статьи такой нет. К сожалению.
18.07.2018, 21:29
Гость: Не...

ну, это беспредел!
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