Суд отказался вернуть миллиарды полковника Захарченко его родственникам

19:18

Московский городской суд отклонил очередные жалобы родственников полковника Дмитрия Захарченко на конфискацию его имущества на сумму около 9 млрд руб.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд забраковал четыре кассационные жалобы. Их подали сожительница Захарченко Анастасия Пестрикова, его экс-жена Яна Саратовцева и ее мать Наталья Чайникова, а также Виктор Захарченко – отец полковника. Еще четыре жалобы – от самого Захарченко, его первой гражданской жены Марины Семыниной, в том числе в интересах несовершеннолетней дочери, – суд отклонил на прошлой неделе.

Таким образом, в производстве суда находится еще три жалобы – изначально их было подано одиннадцать.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Во время обыска в его квартире нашли около $120 млн и €2 млн. Захарченко сказал, что к этим деньгам отношения не имеет, а квартира принадлежит сестре. По версии следствия, Захарченко также причастен к хищению денег обанкротившегося Нота-банка: полковник сообщал руководству кредитора о грядущих проверках.

Не меньший интерес, чем непосредственно уголовное дело Захарченко, вызывает судьба конфискованных у него денег. В декабре 2017 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотого слитка, всего имущества и денежных средств на общую сумму около 9 млрд руб.

Позднее появилась информация о том, что часть из этих денег украли. На прошлой неделе, однако, СКР подтвердил поступление конфискованных миллиардов в бюджет.