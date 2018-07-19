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Россия введет санкции против Украины

10:13 19.07.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Более ста юридических и несколько сотен физических лиц могут попасть под новые антиукраинские санкции, которые сейчас прорабатывает российское правительство.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источнике в кабмине.

Одной из планируемых мер воздействия должна стать блокировка российских счетов фигурантов санкционного списка. Кроме того, им также запретят вывод капитала из России. В целом же подчеркивается, что санкции станут "зеркальным ответом" на аналогичные шаги со стороны Украины.

Работу по составлению санкционного списка координирует первый вице-премьер Антон Силуанов, а юридических лиц для него "отбирают" Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. К 1 августа ведомства представят "предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера".

Вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года, рассказывает источник "Коммерсанта" в одном из ответственных ведомств. Силовики хотели ввести их уже тогда, но в итоге меру решили отложить "про запас".

Сейчас под санкциями Украины находится 1748 физических лиц и 756 юридических лиц, большинство ограничительных мер введено сроком на три года. 

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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19.07.2018, 14:26
Гость: охотник за бакланами

А если так?
В Конгресс США в ближайшее время внесут новый пакет санкций против проекта "Северный поток-2". На этот раз инициатор мер предлагает повысить энергетическую безопасность союзников НАТО и заменить газопровод из России в Европу покупкой ресурсов у американских компаний
19.07.2018, 14:12
Гость: Абалдеть

А зачем тебе нужно разгромить остатки промышленности у хохлов? Надеешься, что это поможет РФ возродить свою промышленность или отменить повышение пенсионного возраста для россиян. Объясни, Русский, просто интересно.
19.07.2018, 13:50
Гость: Карл Маркс

Знакомая картина. Было много ожиданий от переговоров с Трампом. Но в результате не только ноль но еще и минус! Сенатооы и конгрессмены сильно обиделись на произносимое с упорством старого дятла вранье и готовят новые санкции.
Виноваты как обычно каклы и как обычно истерика направлена в их сторону.
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