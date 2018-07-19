Россия введет санкции против Украины

10:13

Более ста юридических и несколько сотен физических лиц могут попасть под новые антиукраинские санкции, которые сейчас прорабатывает российское правительство.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источнике в кабмине.

Одной из планируемых мер воздействия должна стать блокировка российских счетов фигурантов санкционного списка. Кроме того, им также запретят вывод капитала из России. В целом же подчеркивается, что санкции станут "зеркальным ответом" на аналогичные шаги со стороны Украины.

Работу по составлению санкционного списка координирует первый вице-премьер Антон Силуанов, а юридических лиц для него "отбирают" Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин. К 1 августа ведомства представят "предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера".

Вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года, рассказывает источник "Коммерсанта" в одном из ответственных ведомств. Силовики хотели ввести их уже тогда, но в итоге меру решили отложить "про запас".

Сейчас под санкциями Украины находится 1748 физических лиц и 756 юридических лиц, большинство ограничительных мер введено сроком на три года.