Главу департамента Минобороны арестовали за взятку в 11 млн руб.
Савеловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу главы департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина. Следствие подозревает его в получении взятки в размере 11 млн руб.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября. Он в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено», — сообщили РБК в пресс-службе Савеловского суда.
По данным картотеки судебных дел, Куксину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть получение взятки в особо крупном размере. В случае признания виновным ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
На сайте Минобороны говорится, что 37-летний Куксин был назначен директором департамента аудита государственных контрактов в июле 2017 года. До этого (в 2014–2016 годах) он возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, а до того работал в коммерческих структурах.
В феврале 2018 года следователи главного военно-следственного управления СК задержали при получении взятки начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны.