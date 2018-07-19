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Главу департамента Минобороны арестовали за взятку в 11 млн руб.

19:57 19.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Савеловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу главы департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ Максима Куксина. Следствие подозревает его в получении взятки в размере 11 млн руб.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 сентября. Он в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено», — сообщили РБК в пресс-службе Савеловского суда.

По данным картотеки судебных дел, Куксину инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть получение взятки в особо крупном размере. В случае признания виновным ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

На сайте Минобороны говорится, что 37-летний Куксин был назначен директором департамента аудита государственных контрактов в июле 2017 года. До этого (в 2014–2016 годах) он возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, а до того работал в коммерческих структурах.

В феврале 2018 го​да следователи главного военно-следственного управления СК задержали при получении взятки начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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20.07.2018, 01:04
Гость: демагог

Две основные функции у власти это социальное развитие и защита населения. В России уже давно отсутствует социальное развитие, но воры парализовали и защиту населения. И зачем такая власть россиянам?
19.07.2018, 23:37
Гость: Путнику

Действительно, Советскому Союзу не помогли горы оружия при Горбачеве, Яковлеве и Шеварнадзе, как не помогут и нынешней компрадорской власти. Нет сомнений, что против Запада, куда хочет встроиться правящая элита России, она никогда не применит грозное оружие. Но тогда зачем оно клану олигархов и коррупционеров? Дело в том, что этот клан на Западе считают откровенно мафиозным и воровским и не равным себе, вот для пущей весомости и равности нужен весомый аргумент ввиде грозной военной силы. Если не признаете по хорошему, то хуже будет! Решайтесь, время пошло.....
19.07.2018, 23:33
Гость: гость

в сегодняшних новостях гарант сказал что к коррупционерам будут применяться самые строгие дисциплинарные меры
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